Frankfurt aan de Main. Wil je een showdown of wil je meer informatie over de showdown? De valkuilen zijn duidelijk, want de Führungsriege der Commerzbank am Freitag zu eerste Verhandlungsrunde mit Vertretern der italienischen Unicredit zammenkommen. Het beste van de designer bankmanagers Bettina Orlopp am Donnerstag op een bankconferentie in Londen.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Als je concreet bent, zul je het in perspectief moeten plaatsen. “Manchmal Power is Sinn, Manchmal Kracht is Keinen Sinn”, zodat de grote Ansage der Noch-Finanzchefin, de nächste Woche en de Spitze des geben Geldhauses rückt is. Gemeint hoe laat de Avancen van Unicredit-chef Andrea Orcel, de Frankfurter Bank, overheerst. Er is controle over 21 Prozent der Aktien.

Starker Widerstand tegen de Übernahmen

Der Vorstand, die Belegschaft und die Bundesregierung sind gegen een Übernahme. Onderneem actie en blijf actie ondernemen op deze pagina. Voor al het Versprechen, dat de Bank in de laatste drie jaar van sterke en veilige bewaking zal winnen, zal de Anteilseigner noch strongman verhogen. U moet zich ook hiervan bewust zijn: „De commerciële bank heeft een onafhankelijke positie als een sterke pijler in de Duitse bankmarkt en als een succesvolle partner in de Duitse economische sector,“ zei Jens Weidmann, Supervisory Director, na een verdere strategische evaluatie. Weidmann, een van de Bundesbank Presidenten en Directeuren, roept als een van de best geconnecteerde Bankiers hier. Ihm durfde in de anstehenden Verhandlungen eine Schlüsselrolle te komen.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

“Manchmal-macht is Sinn, Manchmal-macht is Keinen Sinn” Bettina Orlopp, ontwerpster Commerzbank-Chefin

Orlopp zal de Geschäft met Firmenkunde – de Coba verguld als de financiële financiële instelling van de Mittelstandes – hoog houden, met de Erträge Polnische Tochter mBank, die uiteindelijk werden verkocht. Hoe dan ook, die Unabhängigkeitserklärung. Als we andere instrumenten gebruiken, een Orcel die het doet, als je een pettohoed hebt, is dat nu het geval. Daarom moeten de “Geschwindigkeit der Synergies” en de risico’s van de implementatie van de transactie op waarde worden geschat.

Uitbreiding van synergieën

Deze synergieën, evenals de mogelijke kostenbesparingen van een Fusion – zowel persoonlijk als IT -, zijn het belangrijkste argument van Orcel. Signaler details Plane omdat het nog niet klaar is. Maar Stefan Wittmann, Verdi-Gewerkschaftsekretär en Aufsichtsratsmitglied, befürchtet, is hier over het bereik van 17.000 koppels in Duitsland.

In perfecte bewoordingen hebben deze acties een duidelijk standpunt: Feindliche Übernahmen seien im Bankenbereich nie von Erfolg krönt. “Man die het spel heeft gespeeld, wat betekent dat door de fusie van de Dresdner met de Commerciële Bank het saldo van de Dresdner snel werd aangevuld”, zegt Wittmann van het RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ook: als de Dresdner Deal gebaseerd is op RND-informatie, zal er meer informatie beschikbaar zijn, omdat de zeer complexe IT-systemen van beide financiële systemen zijn gesynchroniseerd. Entsprechend langam ergaben sich die viel beschworenen Kosteneffect.

Designierte Chefin zal geen “dummen Dinge” maken.

Orlopp zou in dit geval de Londenaar Rede in het Duits kunnen zeggen, dat de Bank zelf niet op „verrückte“ Verkäufe of Übernahmen of een andere „domme Dinge“ definitief werd. Dat was een grote inspanning voor deze actie. In de Frankfurter Bankenkreisen kursieren Vermutungen, de Commerzbank zal in de loop van de tijd een beroep doen op een Italiaanse bank die de economie verhandelt. Dat zou de prijs waard zijn van een hogere prijs in de hoge treiben. Alles is belangrijk voor de bank en de financiële steun voor grotere deals.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

In dit geval zult u blij zijn met het succes van de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs en u kunt ook het Zwitserse bankhuis UBS bezoeken en er ook van op de hoogte zijn. Alleen de kleine hoeveelheid van de twee giganten zou abschreckende Wirkung kunnen hebben.