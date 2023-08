Frankfurt/Main

Nach einem unerwartet starken zweiten Quartal ist die Commerzbank auf Kurs, ihre Gesamtjahresziele zu erreichen. Die gestiegenen Zinsen ermöglichten es der Frankfurter Bank, erneute Belastungen durch die polnische Tochtergesellschaft mBank zu bewältigen. Unter dem Strich verdiente die Commerzbank 565 Millionen Euro, ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor, wie am Freitag in Frankfurt bekannt gegeben wurde.

Vorstandsvorsitzender Manfred Knof geht weiterhin davon aus, dass der Konzerngewinn im Gesamtjahr deutlich über dem Vorjahreswert von 1,4 Milliarden Euro liegen wird. Allein im ersten Halbjahr verdiente die Bank knapp 1,15 Milliarden Euro. „Wir setzen unsere Strategie konsequent um und haben dank starker Erträge im Kundengeschäft den Gewinn deutlich gesteigert – trotz erneut hoher Sonderbelastungen für Frankenkredite in Polen“, sagte Knof. „Damit sind wir voll auf Kurs, unsere Ziele für 2023 und 2024 zu erreichen.“

Umstrittene Kreditverträge

Die umstrittenen Kreditverträge der polnischen Tochtergesellschaft in Schweizer Franken kamen der Commerzbank im zweiten Quartal erneut teuer zu stehen. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Juni, das zu einer Entschädigung polnischer Bankkunden führen könnte, stellte das Institut weitere 347 Millionen Euro zurück. Die Rückstellungen des Konzerns für diese Kredite belaufen sich mittlerweile auf rund 1,7 Milliarden Euro.

Die polnische Tochtergesellschaft vergab Immobilienkredite in Schweizer Franken zu deutlich günstigeren Zinssätzen als Kredite in der Landeswährung Zloty. Der Anstieg des Schweizer Frankens bereitete den Kreditnehmern dann Schwierigkeiten bei der Rückzahlung.

Die Zuversicht der Commerzbank wird durch deutlich höhere Zinserträge gestärkt. Im zweiten Quartal sprang der Zinsüberschuss im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand nun mit einem Zinsüberschuss von mindestens 7,8 Milliarden Euro.

Der Zinsüberschuss – die Differenz zwischen dem, was die Institute beispielsweise für Kredite einsammeln, und dem, was sie ihren Kunden andererseits als Sparzinsen zahlen – ist traditionell eine wichtige Einnahmequelle für Banken und Sparkassen in Deutschland.

Die Einnahmen – also die Gesamteinnahmen – des seit der Finanzkrise teilweise verstaatlichten Instituts stiegen im zweiten Quartal um 8,7 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro.

Sparkurs zahlt sich aus

Neben dem Zinsanstieg zahlen sich auch die Sparmaßnahmen der letzten Jahre aus: Tausende Stellen wurden abgebaut, die Zahl der Filialen in Deutschland ist von 1.000 auf 400 geschrumpft. „Wir profitieren von unserer gestiegenen Ertragskraft, unsere strikte Kostendisziplin und unser konservatives Risikomanagement“, sagte Finanzvorstand Bettina Orlopp.

Im zweiten Quartal hat die Commerzbank 208 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zurückgestellt, fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr rechnet das Institut mit einem Wert von unter 800 Millionen Euro. Zunächst war der Vorstand von weniger als 900 Millionen Euro ausgegangen.

Von der guten Entwicklung dürften die Aktionäre des Geldhauses profitieren. Das Institut plant ein weiteres Aktienrückkaufprogramm.