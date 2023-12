Commerciële schepen getroffen door raketten bij Houthi-aanval in de Rode Zee, Amerikaans oorlogsschip haalt drie drones neer

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten – Drie commerciële schepen in de Rode Zee werden zondag getroffen door ballistische raketten afgevuurd vanuit het door de Houthi’s gecontroleerde Jemen en een Amerikaans oorlogsschip schoot uit zelfverdediging drie drones neer tijdens de urenlange aanval, aldus het Amerikaanse leger. De verantwoordelijkheid voor de aanval werd opgeëist door de Houthi-rebellen, die gesteund worden door Iran.

De aanvallen markeerden een escalatie in een reeks maritieme aanvallen in het Midden-Oosten die verband hielden met de oorlog tussen Israël en Hamas, waarbij meerdere schepen voor het eerst in het conflict in het vizier van een enkele Houthi-aanval terechtkwamen.

In een verklaring zei het Amerikaanse Centrale Commando dat de aanvallen “een directe bedreiging vormen voor de internationale handel en maritieme veiligheid. Ze hebben de levens in gevaar gebracht van internationale bemanningen die meerdere landen over de hele wereld vertegenwoordigen.” Er staat dat de drie commerciële schepen en hun bemanningen verbonden zijn met 14 landen.

Volgens het Centraal Commando heeft de USS Carney, een torpedobootjager van de marine, een ballistische raket gedetecteerd die vanuit door de Houthi gecontroleerde gebieden van Jemen werd afgevuurd op de onder de vlag van de Bahama’s varende bulkcarrier Unity Explorer. De raket raakte dichtbij het schip. Kort daarna schoot de Carney een drone neer die op hem afkwam, hoewel het niet duidelijk is of de torpedobootjager het doelwit was. De drone werd ook gelanceerd vanuit Jemen.

Ongeveer 30 minuten later werd de Unity Explorer geraakt door een raket, en terwijl hij reageerde op de noodoproep schoot de Carney een andere binnenkomende drone neer. Het Centraal Commando zei dat de Unity Explorer kleine schade door de raket rapporteerde.

Twee andere commerciële schepen, de onder Panamese vlag varende bulkcarriers nummer 9 en Sophie II, werden beide getroffen door raketten. De nummer 9 rapporteerde enige schade maar geen slachtoffers, en de Sophie II rapporteerde geen significante schade.

Terwijl hij zeilde om de Sophie II te assisteren, schoot de Carney een andere drone neer die in zijn richting kwam. De drones richtten geen schade aan.

“We hebben ook alle reden om aan te nemen dat deze aanvallen, hoewel gelanceerd door de Houthi’s in Jemen, volledig mogelijk zijn gemaakt door Iran”, zei het Centraal Commando, eraan toevoegend dat de VS “alle passende reacties” zullen overwegen.

De Carney, een geleide-raketvernietiger van de Arleigh Burke-klasse, heeft al meerdere raketten neergeschoten die de Houthi’s tot nu toe in de oorlog op Israël hebben afgevuurd. Het schip is bij geen van de incidenten beschadigd en er zijn geen gewonden aan boord gemeld.

Militaire woordvoerder van de Houthi Brig. Generaal Yahya Saree claimde de aanvallen van zondag en zei dat het eerste schip werd geraakt door een raket en het tweede door een drone terwijl het zich in de Straat van Bab el-Mandeb bevond, die de Rode Zee met de Golf van Aden verbindt. Saree vermeldde niet dat enig Amerikaans oorlogsschip bij de aanval betrokken was.

“De Jemenitische strijdkrachten blijven Israëlische schepen beletten de Rode Zee (en de Golf van Aden) te bevaren totdat de Israëlische agressie tegen onze standvastige broeders in de Gazastrook stopt”, zei Saree. “De Jemenitische strijdkrachten hernieuwen hun waarschuwing aan alle Israëlische schepen of aan schepen die banden hebben met Israëli’s, dat zij een legitiem doelwit zullen worden als ze de bepalingen van deze verklaring schenden.”

Saree identificeerde het eerste schip ook als de Unity Explorer, eigendom van een Britse firma waartoe ook Dan David Ungar, die in Israël woont, als een van zijn officieren behoort. De Nummer 9 is gekoppeld aan Bernhard Schulte Shipmanagement. De managers van de twee schepen waren niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Israëlische media identificeerden Ungar als de zoon van de Israëlische scheepvaartmiljardair Abraham “Rami” Ungar.

De Houthi’s hebben een reeks aanvallen gelanceerd op schepen in de Rode Zee, en hebben ook drones en raketten gelanceerd die zich op Israël richten. De VS hebben niet gezegd dat hun marineschepen het doelwit waren, maar zeggen wel dat Houthi-drones op de schepen af ​​zijn gegaan en uit zelfverdediging zijn neergeschoten.

De mondiale scheepvaart was steeds meer het doelwit geworden nu de oorlog tussen Israël en Hamas dreigt een breder regionaal conflict te worden – zelfs toen een wapenstilstand de gevechten kortstondig stopzette en Hamas gijzelaars uitwisselde voor Palestijnse gevangenen die door Israël werden vastgehouden. De ineenstorting van de wapenstilstand en de hervatting van de straffende Israëlische luchtaanvallen op Gaza en een grondoffensief daar hadden echter het risico vergroot dat de aanvallen vanaf zee zouden worden hervat.

In november namen de Houthi’s in de Rode Zee bij Jemen een voertuigtransportschip in beslag dat ook met Israël verbonden was. De rebellen houden het schip nog steeds vast in de buurt van de havenstad Hodeida. Raketten landden vorige week ook in de buurt van een ander Amerikaans oorlogsschip nadat het een schip had geholpen dat verbonden was met Israël en dat kortstondig door gewapende mannen in beslag was genomen.

De Houthi’s hadden zich echter al een tijdje niet rechtstreeks op de Amerikanen gericht, waardoor de inzet in het groeiende maritieme conflict nog groter werd. In 2016 lanceerden de VS Tomahawk-kruisraketten die drie kustradarlocaties in door Houthi gecontroleerd gebied vernietigden als vergelding voor raketten die destijds op Amerikaanse marineschepen werden afgevuurd.

Associated Press-schrijvers Tara Copp in Dallas, Lolita C. Baldor in Washington en Dana Beltaji hebben bijgedragen.