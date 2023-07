Natürlich ist im ersten Moment dat niemand wordt overmeesterd, wanneer er 40 Windräder vor die Nase gestellt bekommen soll. Noch dazu mit einer Gesamthöhe von jeweils 285 Meters (inclusief Rotor, bis zur Nabe sind es auch knapp 200). Projektentwickler, -errichter en -betreiber brauchen jetzt sehr viel Fingerspitzengefühl.

Müssen die Windräder wirklich zo hoch in den Himmel ragen? Muss der Park tatsächlich die Leistung des Wasserkraftwerks Ybbs/Persenbeug übertreffen, um wirtschaftlich zu sein? Wie dert sich die Leistung in Relation zur Höhe? Was het mogelijk dat de Verträglichkeit für Landschaftsbild und Bevölkerung zu verssensern? Er zijn veel voorkomende Fragen, die mit sachlichen Informationen en Discussionen beantwortet zijn müssen.

Sorgen müssen Ernst genommen, ohne Entgegenkommen von both Seiten wird es nicht gehen. Im Idealfall zorgt ervoor dat für deutlichen Rückenwind für den Park. Nur mit Gegenwind kan het project niet worden gedeihen.