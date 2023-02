Comedian liebt DSDS-Sängerin?: Tahnee und Juliette Schoppmann sagen ja

Dass Comedy-Star Tahnee und DSDS-Sängerin Juliette Schoppmann ein Paar sind, war bisher nicht bekannt. Nun sieht es so aus, als hätten die beiden sogar geheiratet. Die Komikerin hat kein Geheimnis daraus gemacht, lesbisch zu sein. Bei Schoppmann ist die Sache allerdings etwas komplizierter…

Stand-up-Comedian Tahnee und die durch „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bekannt gewordene Sängerin Juliette Schoppmann haben offenbar geheiratet. Das legt zumindest ein Instagram-Post nahe, den die beiden gemeinsam veröffentlichten.

Drei Fotos des Posts zeigen Tahnee Schaffarczyk, so der vollständige Name des Comedy-Stars, und Schoppmann zusammen am Strand. Sie liegen in festlichen weißen Outfits – Tahnee im Kleid, Schoppmann im Overall – in den Armen, strahlend und mit Blick aufs Meer. Zwei Schnappschüsse sind in Schwarzweiß, der dritte in Farbe.

Der Post kommt ohne Worte. In der Kommentarspalte hinterließen die beiden Frauen nur zwei Emojis: ein schwarzes Herz und ein bedeutungsvolles Ring-Emoji, das auf die Hochzeit des Paares hinweist, obwohl sich Tahnee und Schoppmann noch nicht dazu geäußert haben.

Hochzeit in Mexiko?

Auch die „Bild“-Zeitung will vom Ja-Wort der beiden Frauen gehört haben. Demnach fand die Hochzeit um den Jahreswechsel herum statt. Bei der Feier in Mexiko waren nur die engsten Freundes- und Familienkreise des Komikers und der Sängerin anwesend.

Dass die 30-jährige Tahnee und der zwölf Jahre ältere Schoppmann überhaupt in einer Beziehung sind, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Nach „Bild“-Informationen sind sie seit rund einem Jahr ein Paar und leben zusammen in Köln. Tahnee hat in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie lesbisch ist. Sie hat dies bereits in ihren Bühnenprogrammen thematisiert.

„Ich bin hetero“

Bei Schoppmann hingegen ist die Sache etwas komplizierter. 2005 machte sie wegen ihrer angeblichen Liebe zu „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska Schlagzeilen. Sieben Jahre später erklärte sie jedoch, dass alles ein Schwindel sei. „Vielleicht wäre es besser, wenn ich lesbisch wäre. Dann bin ich vielleicht schon verheiratet und habe Kinder“, sagte sie 2012 der „BZ“ und fügte hinzu: „Aber so ist es einfach nicht, ich bin hetero.“

Also ist diesmal alles nur Fake? Oder hat Schoppmann wirklich die Liebe in einer Frau gefunden? Zahlreiche Fans und Promis jedenfalls gratulierten dem Paar schon kurz nach der Veröffentlichung des Posts. Sänger Oli P. und Moderatorin Laura Karasek posteten Herz- und Flammen-Emojis in den Kommentaren. Schauspielerin Emilia Schüle begeisterte mit einem „Ooooh“ und Sänger Prince Damien gratulierte: „So unerwartet und schön zugleich.“ Auch Moderator Giovanni Zarrella fand: „Sooooo schön!!!“

Tahnee mischt seit einigen Jahren die deutsche Comedy-Szene auf und war bereits in den unterschiedlichsten TV-Formaten zu sehen, unter anderem im Streaming-Hit „LOL: Last One Laughing“. Schoppmann belegte in der allerersten DSDS-Staffel 2003 den zweiten Platz hinter Alexander Klaws.