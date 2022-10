Comeback mit dem Ex?: Bei Michelle Hunziker ist „alles möglich“

Michelle Hunziker hat gerade in einem Interview deutlich gemacht, dass sie Single ist. Jetzt vergibt sie Tomaso Trussardi ihre gescheiterte Ehe. Das letzte Wort ist hier vielleicht noch nicht gesprochen.

Gibt es ein Happy End für Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi? Die 45-jährige Moderatorin und der sechsjährige Modeunternehmer gaben im Januar 2022 nach sieben Ehejahren ihre Trennung bekannt. Doch am Ende schienen sich die beiden wieder näher gekommen zu sein.

Anlässlich der Geburtstagsfeier ihrer neunjährigen Tochter Sole in Mailand, die das Ex-Paar kürzlich gemeinsam besuchte, wurde Hunziker von der Zeitschrift „Bunte“ nach einem möglichen Liebes-Comeback gefragt. Ihre überraschende Antwort: „Alles ist möglich! In der Liebe kann auch das Unmögliche passieren.“

Sie setzt diesen Gedankengang fort, indem sie sagt: „Ich bin jetzt 45 und weiß, dass es kein Schwarz und Weiß gibt. Emotional intelligente Menschen wissen, wie wichtig es ist, sich in Liebe zu berühren.“ Gleichzeitig macht sie aber auch deutlich, dass ihr in ihrer Ehe etwas entgangen ist: „Sonst hätten wir uns nicht getrennt. Eheleben heißt nicht, dass der Nachbar einem gehört und dass es selbstverständlich ist, dass er sie hat.“ gibt es. Nein, man muss sich jeden Tag etwas Gutes tun.“

Glückliche alleinerziehende Mutter

Kurz zuvor hatte Hunziker in einem RTL-Interview mit Frauke Ludowig über ihren Beziehungsstatus gesprochen und dabei verraten, dass sie Single sei. Es ist auch nicht so, dass sie sich vor Bewunderern kaum retten kann: „Die Leute denken, ich hätte so viele Angebote.“ Aber das ist überhaupt nicht der Fall. „Wenn du in der Öffentlichkeit bist, bekommen die Leute ein bisschen Angst.“ Sie möchten nicht unsympathisch oder aufdringlich wirken.

Auch als Single geniesst Hunziker das Leben in einer Patchworkfamilie: «Es macht so Spass.» Neben Sole hat sie mit Trussardi auch die siebenjährige Tochter Celeste. Aus ihrer ersten Ehe mit dem Kuschelsänger Eros Ramazzotti stammt Tochter Aurora, die bald selbst Kinder erwartet: Ihr erstes Kind, ein Junge, soll im April zur Welt kommen.