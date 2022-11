Comeback der Schulter der Nation: Die Schwäche des FC Bayern lässt Neuer jubeln

In zwei Wochen beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Jede kleine Verletzung kann jetzt entscheidend sein. Im Berliner Olympiastadion kam es beim 3:2 (3:2)-Sieg des FC Bayern bei Hertha BSC zu diversen Schockmomenten. Bundestrainer Hansi Flick bleibt verschont, doch ein anderer WM-Trainer macht sich große Sorgen.

Sogar Frank Zander kam. Er war lange nicht da. In seiner Lederjacke stand er vor der blau-weißen Oskturve im Berliner Olympiastadion. Er sang seine Hymne über die blau-weiße Hertha und das absolute Spiel. Die Schals erhoben sich vor ihm. Es war ein herrlicher Herbsttag in Berlin, der das ganze Land aufatmen ließ, davon ging zumindest Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel aus.

Um 14.52 Uhr ging ein Raunen der Erleichterung durch das Land. Manuel Neuer stand nach gut vier Wochen wieder auf dem Platz. Für die Schulter der Nation begann das Aufwärmen. Fast wäre es sehr eng geworden. So wie 2014 und 2018, als ihm erst eine Schulterverletzung und dann zahlreiche Fußverletzungen zu schaffen machten. Für beide Turniere wurde er rechtzeitig fit. Wahrscheinlich auch diesmal. Neu war glücklich. Denn für ihn spielte der FC Bayern.

Seine Mitspieler brachten ihn mit frühen Turnovers im Mittelfeld direkt ins Spiel. Keine fünf Minuten waren gespielt, bevor er sich durchsetzen und einen Schuss des belgischen Nationalstürmers Dodi Lukebakio aus dem oberen Eck fischen konnte. Neuer war sofort „on fire“, wie er später sagte. Wenig später verteidigte er gegen Davie Selke und konnte sich nach 28 Minuten gegen Marco Richter durchsetzen. Die Bayern machten Neuer glücklich, weil sie anders als unter Pep Guardiola ihrem Torhüter ein paar Aufgaben gaben, erklärte Neuer. „Wichtig war, dass es kein Spiel wie früher unter Pep war. Manchmal wurde ich erst in der 80. Minute gefordert“, sagte er.

Hertha-Fans rechnen mit einer schweren Pleite

„Ich musste nicht lange warten, bis ich den ersten Ball bekam. So war ich im Spiel, hatte sofort ein gutes Gefühl und keine Probleme“, sagte Neuer nach dem Spiel, in dem die Bayern ihre individuelle Klasse zeigten . Sie waren gnadenlos und durchbrachen die Abwehr, nachdem Hertha in der 12. Minute den Ball verloren hatte. Jamal Musiala, natürlich Jamal Musiala, traf auf Assists von Sadio Mané und dann war Eric Maxim Choupo-Moting zweimal dabei.

Alles funktioniert, wirklich alles. Er kann machen, was er will – wie seinen Doppelpack in zwei aufeinanderfolgenden Minuten (37./38.). Er ist immer da und Robert Lewandowski längst vergessen. Choupo-Moting traf das Schienbein, was Hertha-Urgestein Kevin-Prince Boateng später zur Verzweiflung trieb. „Kiss my ass“, kommentierte der Berliner das 3:0. Die Bayern liefen nach 38 Minuten wieder ohne Überzeugung davon. Dann hätte Hertha beinahe zurückgeschlagen. Damit hatte niemand im Vorfeld gerechnet.

Die Fans in den hoffnungslos überfüllten Zügen ins Berliner Westend fieberten dem ersten ausverkauften Hertha-Heimspiel seit einer gefühlten Ewigkeit entgegen, doch an einen Sieg gegen den Rekordmeister glaubten selbst die Zuversichtlichsten nicht. Hertha hatte sich zuletzt gegen Schalke und in Bremen zu schwach präsentiert, die Bayern waren zu dominant. Sie waren an diesem Nachmittag etwas überrascht. Bis zur letzten Sekunde hofften sie auf den Ausgleich, der aber nicht fallen wollte. Mit der Niederlage bleibt Hertha tief im Tabellenkeller.

Wilde acht Minuten vor der Pause

„Für uns wird es wichtig sein, mit Aggressivität und Mentalität eine Top-Defensivleistung abzurufen“, hatte Hertha-Trainer Sandro Schwarz gefordert. Am Spieltag stellte er Selke aus heiterem Himmel in die Startelf. Seit dem ersten Spieltag, dem 1:3 im Derby bei Union Berlin, hatte er die Bank aufgewärmt und mit seinen minutiösen Einsätzen wenig Eindruck hinterlassen. Der heute 27-Jährige war einst so etwas wie eine Sturmhoffnung. Das ist schon lange nicht mehr so.

Selke lädt Neuer ein. (Foto: IMAGO/Eibner)

Gegen die Bayern sei er „fleißig“ gewesen, wie Schwarz später feststellte. Mit Fleiß und Glück beendete sein Elfmeter die spektakulären acht Minuten vor der Pause, in denen die Bayern zunächst auf 3:0 vorrückten und dann an Schwung verloren. 3:2 für den großen Favoriten, auch weil Dodi Lukebakio den Ball in der 40. Minute scharf an Neuer vorbeilegte – drei, zwei Minuten nach dem Treffer von Choupo-Moting. Er konnte seinen Arm nicht rechtzeitig heben. Die Kugel fegte an ihm vorbei.

Allerdings blieb es bei diesen beiden Toren. Auch die Bayern trafen nur einmal aus einer Abseitsposition, lange nachdem sich der blaue Rauch aus der Berliner Kurve früh in der zweiten Halbzeit verzogen hatte. Die Berliner Seite war frustriert und wütend. Wieder einmal konnte sich Hertha nicht wie in Leipzig oder Mainz belohnen, wie gegen den SC Freiburg. Manuel Neuer ist das völlig egal.

Neuer strahlte, scherzte und plauderte gut nach dem Abpfiff. Viel Druck muss von ihm abgefallen sein, auch wenn er es bestritt. Die WM war nie in Gefahr, aber man muss Hansi Flick natürlich trotzdem fragen, ob er es wirklich in den Kader schafft, sagte er und dass er sich seinen Einstieg selbst aussuchen könne. Weil Sven Ulreich so ein starker Ersatzspieler ist und wahrscheinlich auch, weil er Manuel Neuer ist.

WM-Aus für Bayern-Star?

Neuer zurück, doch der Raumdolmetscher noch in der Schwebe. Stars wie Kingsley Coman und Leroy Sané saßen auf der Bank, von Thomas Müller war aber noch nichts zu sehen. Ganz eng wird es für den Spaßmacher aus Oberbayern, die Offensiv-Lebensversicherung der Nationalmannschaft bei so vielen Turnieren. Ihm bleiben nur noch zwei Wochen, um Weltcup-Fit zu werden. Am kommenden Wochenende findet in Gelsenkirchen eine Generalprobe statt.

Dort, beim Tabellenletzten FC Schalke 04, verabschieden sich die Bayern in die Ligapause. Wohl auch bei Joshua Kimmich und Leon Goretzka, die beide in der 74. Minute zu Boden gingen und behandelt werden mussten. Eine kleine Schrecksekunde für Bundestrainer Hansi Flick. Doch obwohl zumindest Goretzka kurz darauf den Platz verließ, waren die Sorgen unbegründet. Anders sah es beim Kanadier Alphonso Davies aus. Er verließ den Platz gegen Mitte der zweiten Halbzeit mit einer Muskelverletzung. Die WM ist für den 22-Jährigen in großer Gefahr. So schnell kann es gehen.

Nagelsmann freut sich für ganz Deutschland

Nach einem Heimspiel gegen Bremen unter der Woche trifft der FC Bayern am kommenden Wochenende in Gelsenkirchen auf einen ähnlich motivierten, aber wohl deutlich schwächeren Gegner als heute Nachmittag in Berlin. Das letzte Spiel des Jahres, Mitte November. Dies sind seltsame Zeiten. In seiner alten Heimat Gelsenkirchen, erinnerte sich Neuer, habe er bereits in der B-Jugend etwas erreicht, was er nun gegen Ende seiner Karriere wiederholte. In der 89. Minute eroberte er den Ball außerhalb des Strafraums gegen Hertha-Stürmer Wilfried Kanga und lullte den Angreifer in den eigenen Strafraum. „Er ist immer noch der beste Torhüter der Welt“, sagte Trainer Nagelsmann. Über die Rückkehr des 36-Jährigen freute sich der Bayern-Trainer laut eigenen Angaben wie ganz Deutschland.

Doch das muss nach Samstag noch bezweifelt werden. Nicht nur aus sportlicher Sicht ist die in zwei Wochen beginnende Weltmeisterschaft in Katar, sondern auch aus sportpolitischer Sicht. Beide Fangruppen im Berliner Olympiastadion protestierten gegen das umstrittenste Turnier. Sie hatten Plakate gemalt, viele Plakate. Auf Höhe der Mittellinie vereinigten sich die Proteste in einem „Boycott Qatar“-Banner. Eigentlich ist in Katar in diesen Novembertagen alles gut, aber wenig.