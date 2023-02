CNN

Bij de schietpartij waarbij negen kinderen gewond raakten bij een benzinestation in Columbus, Georgia, zijn eerder deze maand twee mensen gearresteerd, zo maakte de politie vrijdag bekend.

De verdachten werden geïdentificeerd als de 35-jarige D’Angelo Robinson, Sr., en een niet bij naam genoemde 15-jarige man, die beiden in hechtenis werden genomen op beschuldiging van zware mishandeling, volgens een vrijlating van de politie van Columbus.

De schietpartij op 17 februari brak uit toen een groep minderjarigen op een feestje ruzie kreeg en naar de parkeerplaats van een nabijgelegen Shell-tankstation ging, waar negen kinderen onder de 18 jaar gewond raakten, waaronder een 5-jarige jongen. die werd geslagen terwijl hij daar was met een familielid, zei de politie van Columbus eerder.

In de week na de schietpartij interviewden onderzoekers getuigen en verzamelden informatie en “waren uiteindelijk in staat om de waarschijnlijke reden vast te stellen om arrestatiebevelen uit te vaardigen voor de twee verdachten”, aldus de politie.

Robinson werd beschuldigd van acht gevallen van zware mishandeling, terwijl de tienerverdachte – die werd beschreven als “een gevalideerd bendelid” – werd beschuldigd van één geval van zware mishandeling, zei de afdeling, eraan toevoegend dat er nog meer aanklachten in behandeling zijn.

De tiener wordt vastgehouden in een jeugdgevangenis, aldus de politie. CNN onderzoekt of Robinson juridische vertegenwoordiging heeft.

Het is onduidelijk of Robinson deel uitmaakte van de eerste woordenwisseling die de politie op het feest begon. Het is ook onduidelijk wat de aanleiding was voor het incident of hoe het tot het geweervuur ​​​​leidde.

De gewonde kinderen werden volgens de afdeling behandeld voor verwondingen die niet levensbedreigend waren. De politie zei eerder dat de oudste gewonde 17 jaar oud was en de jongste de 5-jarige jongen.