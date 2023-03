LOVELAND, Colo. (AP) – De Republikeinse Partij van Colorado heeft zaterdag een strijdlustige voormalige staatsvertegenwoordiger gekozen die beloofde een leider in “oorlogstijd” te worden als haar nieuwe voorzitter. samenzweringstheoretici naar hun topposities.

De verhuizing in Colorado komt als de partij wankelt op de rand van politieke irrelevantie in een staat die snel naar links beweegt.

Voormalig staatsvertegenwoordiger Dave Williams, die vorig jaar tevergeefs probeerde de uitdrukking “Let’s Go Brandon” in zijn naam op de primaire stemming van de partij in te voegen en volhoudt – ten onrechte – dat voormalig president Donald Trump de verkiezingen van 2020 heeft gewonnen, werd geselecteerd door de uitvoerende macht van de partij commissie uit een veld van zeven personen.

Williams overschreed de vereiste drempel van 50% bij de derde stemming nadat hij was goedgekeurd door een van zijn concurrenten, klaagde voormalig Mesa County Clerk Tina Peters aan, die er niet in was geslaagd de 10% te overschrijden. Peters wordt geconfronteerd met zeven misdrijven wegens haar vermeende rol bij het illegaal toegang krijgen tot stemmachines in haar provincie. Ze heeft de beschuldigingen ontkend terwijl ze een prominente nationale figuur werd in de verkiezingssamenzweringsbeweging.

Williams, een staatsvertegenwoordiger van drie termijnen uit een conservatief district in de stad Colorado Springs, daagde vorig jaar zonder succes Rep. Doug Lamborn uit in de Republikeinse voorverkiezingen. Het kantoor van de staatssecretaris van Colorado verwierp zijn poging om een ​​populaire conservatieve uitdrukking die president Joe Biden kleineerde in zijn naam op het stembiljet op te nemen. Een rechter was het erover eens dat Williams niet bekend kon staan ​​als Dave “Let’s Go Brandon” Williams.

In zijn toespraak tot bijna 400 doorgewinterde Republikeinse activisten en partijleiders, herhaalde Williams de thema’s die hij tijdens zijn campagne aansneed: dat de recente slechte prestaties van de partij in Colorado eenvoudigweg te wijten zijn aan het feit dat ze niet hard genoeg vecht, geen enkele kloof tussen haar activisten en de meerderheid. van de kiezers van de staat.

“Onze partij heeft geen merkprobleem”, zei Williams tegen de groep. “Onze partij heeft een probleem met waardeloze leiders. … We hebben een leider in oorlogstijd nodig.”

Verkiezingsontkenners hebben onlangs drie andere voorzittersposities van de staatspartijen gewonnen – in Idaho, Kansas en Michigan – en terwijl zijn partij aan het bijkomen is van een meedogenloos verkiezingsjaar 2022.

Republikeinen verloren vorig jaar elke verkiezing over de hele staat met dubbele cijfers en hebben het laagste aandeel in de wetgevende macht van de staat in de geschiedenis van Colorado. Ze hebben sinds 2014 geen grote race over de hele staat meer gewonnen en blijven bij de registratie ver achter bij de democraten en niet-gelieerde kiezers.

Net als zes van de zeven kandidaten die zich kandidaat stelden, pleitte Williams voor het ongedaan maken van een stemmaatregel die vereist dat de partij niet-gelieerde kiezers toestaat om te stemmen in haar voorverkiezingen. Alle kandidaten behalve Kevin McCarney, een voormalig partijvoorzitter van Mesa County, spraken hun scepsis uit over het feit dat Biden de verkiezingen van 2020 terecht heeft gewonnen.

De belangrijkste rivaal van Williams was uiteindelijk Erik Aadland, een oorlogsveteraan en politieke beginneling die vorig jaar een mislukte race voor een congresstoel in de buitenwijken van Denver liep. Hoewel hij ook vraagtekens heeft bij de verkiezingsuitslag van 2020, pleitte hij voor het bespreken van verkiezingen in minder agressieve taal en baseerde hij zijn toespraak op zaterdag rond het thema hoe ‘liefde haat overtroeft’.

Toch sprak hij ook strijdlustig over hoe de partij verder moet na de selectie van Williams.

“We worden verzocht door radicaal links dat dit land wil vernietigen, en we moeten samenkomen en verkiezingen winnen”, zei Aadland tegen de menigte.

Nicolaas Riccardi, The Associated Press





