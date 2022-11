Collins von der Fed drückt die Hoffnung aus, dass die Inflation gezähmt werden kann, ohne Arbeitsplätze zu gefährden

Quelle: Federal Reserve Bank of Boston

Die Präsidentin der Boston Federal Reserve, Susan Collins, drückte am Freitag ihre Zuversicht aus, dass die politischen Entscheidungsträger die Inflation zähmen können, ohne der Beschäftigung zu großen Schaden zuzufügen.

„Durch die Anhebung der Zinsen wollen wir die Wirtschaft verlangsamen und die Nachfrage nach Arbeitskräften besser mit dem Angebot in Einklang bringen“, sagte Collins in vorbereiteten Bemerkungen für eine Konferenz der Fed in Boston zum Arbeitsmarkt. „Die Absicht ist kein signifikanter Abschwung. Aber die Wiederherstellung der Preisstabilität bleibt das derzeitige Gebot, und es ist klar, dass noch mehr zu tun ist.“

Sie sprach, als sich die Fed mitten in einer aggressiven Kampagne befindet, um die außer Kontrolle geratene Inflation zu senken.

Eine Reihe von Zinserhöhungen hat den Tagesgeldsatz der Zentralbank auf eine Spanne von 3,75 % bis 4 % gebracht, und praktisch alle anderen Fed-Vertreter haben gesagt, dass sie mit weiteren Erhöhungen rechnen.

In ihren Ausführungen wies Collins darauf hin, wie wichtig es sei, die Inflation zu senken, und erkannte, dass die Maßnahmen der Fed einen Preis fordern könnten. Collins ist ein stimmberechtigtes Mitglied des zinsbestimmenden Federal Open Market Committee, das das nächste Mal vom 13. bis 14. Dezember zusammentritt, wenn weitgehend erwartet wird, dass es seinen Leitzins um einen weiteren halben Prozentpunkt festlegt.

„Ich bleibe optimistisch, dass es einen Weg zur Wiederherstellung des Arbeitsmarktgleichgewichts mit nur einem bescheidenen Anstieg der Arbeitslosenquote gibt – während ich realistisch bleibe, was die Risiken eines größeren Abschwungs betrifft“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie denke, „es gibt einen Weg zur Wiederherstellung der Preisstabilität bei einer Abschwächung des Arbeitsmarktes, die nur einen bescheidenen Anstieg der Arbeitslosenquote nach sich zieht.“

Ihre Kommentare folgen einer Flut ähnlicher Bemerkungen ihrer Kollegen.

James Bullard, Fed-Präsident von St. Louis, erschütterte die Märkte am Donnerstag, als er sagte, dass der Leitzins möglicherweise auf bis zu 7 % steigen müsste. Andere Beamte sagten auch, sie sehen weitere Erhöhungen und erwarten, dass die Zinsen erhöht bleiben.

Die Märkte schöpften letzte Woche Hoffnung in einem Bericht, der zeigte, dass sich das Tempo der Inflationssteigerungen verlangsamt hat. Aber Collins sagte: „Die neuesten Daten haben weder mein Gefühl dafür, was ausreichend restriktiv bedeuten kann, noch meine Entschlossenheit verringert.

„Ausreichend restriktiv“ ist ein Maßstab, den die Fed gesetzt hat, um zu bestimmen, wohin die Zinsen gehen müssen, um die Inflation zu senken. Aktuelle Prognosen liegen bei etwa 5 %, obwohl sich das ändern könnte, wenn die FOMC-Mitglieder ihre überarbeiteten Aussichten für die Zinsen und die Wirtschaft auf der Sitzung im nächsten Monat vorlegen.

„Bei der Fed haben wir uns verpflichtet, die Inflation in angemessener Zeit wieder auf das 2-Prozent-Ziel zu bringen. Nur wenn die Inflation niedrig und stabil ist, kann die Wirtschaft im Allgemeinen – und der Arbeitsmarkt im Besonderen – für alle Amerikaner gut funktionieren“, sagte Collins sagte.