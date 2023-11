Das Kürzel der künstlichen Intelligenz – KI – wurde zum Collins-Wort des Jahres 2023 gekürt, gab der Wörterbuchverlag am Dienstag bekannt.

„KI gilt als die nächste große technologische Revolution und hat im Jahr 2023 eine rasante Entwicklung erlebt, über die viel gesprochen wird“, heißt es in einem Blogbeitrag des Herausgebers.

Das Unternehmen kam zu dem Wort, nachdem es den Collin Corpus analysiert hatte, eine Datenbank, die über 20 Milliarden Wörter mit schriftlichem Material von Websites, Zeitungen und Zeitschriften enthält, die auf der ganzen Welt veröffentlicht wurden. Es berücksichtigt auch gesprochene Sprache aus Fernseh- und Radiosendungen.

Geschäftsführer Alex Beecroft sagte: „Wir wissen, dass KI in diesem Jahr aufgrund der Art und Weise, wie sie sich entwickelt hat, ein großer Schwerpunkt war und schnell so allgegenwärtig und in unserem Leben verankert ist wie E-Mail, Streaming oder jede andere einst futuristische, heute alltägliche Technologie.“ “

Die Robo-Taxis von San Fransciso: Mobilitätsheilmittel oder Fluch?

Was waren die anderen Überlegungen?

„KI“ stand ganz oben auf der Liste der Wörter, die von Collins‘ Wortanalysatoren in die engere Auswahl kamen. Ein weiteres Wort auf der Liste war „Bazball“ – eine Art Test-Cricket, bei dem die Schlagmannschaft versucht, durch äußerst aggressives Spiel die Initiative zu erlangen.

Auch Deinfluencing, Ultra-Processed, Debanking, Semaglutide und Greedflation standen auf der Liste.

Unter Debanking versteht man den Vorgang, einer Person Bankdienstleistungen zu entziehen. Mittlerweile ist Semaglutid ein Medikament zur Appetitunterdrückung und zur Kontrolle eines hohen Blutzuckerspiegels.

mk/jsi (AFP)