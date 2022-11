„Collinas Erben“ erklären: So funktioniert die halbautomatische Abseitserkennung

Erstmals bei einer WM kommt die halbautomatische Abseitstechnik zum Einsatz. Das VAR-Team, einschließlich der Betreiber, besteht aus sieben Personen. Und ab dem Achtelfinale ist es theoretisch möglich, in einem Spiel zweimal die Gelben Karten zu sehen, ohne das Feld verlassen zu müssen. Ein Überblick über wichtige Neuerungen und Vorschriften.

Halbautomatische Abseitserkennung: Bei der WM 2014 in Brasilien kam erstmals Torlinientechnik zum Einsatz, vier Jahre später beim Turnier in Russland kamen Videoassistenten zum Einsatz. Die spektakulärste Innovation, die den Schiedsrichtern in Katar helfen soll, ist die halbautomatische Abseitstechnologie. Er kommt seit Saisonbeginn in der Champions League zum Einsatz und kommt nun auch beim Turnier am Persischen Golf zum Einsatz

„Halbautomatisch“ bedeutet: Die Abseitsstellung selbst und der Moment der Ballfreigabe werden von der Technik präzise erfasst und an den Videoassistenten übermittelt. Dies ist der automatische Teil des Prozesses. Der VAR prüft dann, ob tatsächlich ein Abseitsvergehen vorliegt, dh der Spieler im Abseits den Ball berührt hat, der von einem Mitspieler kam oder einen Gegenspieler beeinflusst hat.

Dieser Teil ist und bleibt eine menschliche Aufgabe, zumal in manchen Situationen das Urteil des Schiedsrichters gefragt ist: Ob ein Angreifer im Abseits die Spiel- oder Ballfähigkeit eines Gegenspielers beeinträchtigt hat, ist nicht immer eine Frage der Wertung klar. Eine Maschine kann sie daher nicht beantworten.

Zwölf zusätzliche Abseitskameras und ein Sensor im Ball

Durch den Einsatz der halbautomatischen Abseits-Technologie muss der VAR den genauen Moment des Passes nicht mehr bestimmen und dann manuell die Abseitslinien ziehen, um zu prüfen, ob eine Abseitssituation vorliegt. Beides ermittelt die Technik automatisch. Dazu werden in jedem WM-Stadion zwölf zusätzliche Kameras installiert, die den Ball und bis zu 29 Körperteile am Skelett jedes Spielers 50 Mal pro Sekunde aufzeichnen, um daraus deren exakte Position auf dem Spielfeld zu errechnen.

Die 29 Körperstellen umfassen alle für Abseitsentscheidungen relevanten Gliedmaßen und Extremitäten – also Kopf, Rumpf, Beine und Füße, nicht aber Arme und Hände. Auch im offiziellen Spielball der WM wird ein Sensor verbaut, der 500 Mal pro Sekunde Standortdaten an den VAR übermittelt. Damit lässt sich der genaue Moment der Ballfreigabe bestimmen.

Ist die Entscheidung gefallen, werden dieselben Daten und Bilder, die für die Entscheidung verwendet wurden, zu 3D-Animationen verarbeitet, in denen die für die Position des Spielers und damit für die Entscheidung relevanten Körperteile zum Zeitpunkt des Spiels dargestellt werden. Diese Animationen zeigen bestmögliche Perspektiven für eine Abseitssituation und machen so deutlich, ob eine Abseitsstellung vorliegt. Sie werden nicht nur im Fernsehen gezeigt, sondern auch auf den großen Leinwänden in den Stadien.

Die Technik funktioniert gut in der Champions League

Die halbautomatische Abseits-Technologie soll mögliche Abseitsstellungen nicht nur präziser als manuell möglich, sondern auch in kürzerer Zeit ermitteln. Laut FIFA sind die berechnete Abseitslinie und der Zeitpunkt der Ballfreigabe „nahezu in Echtzeit verfügbar“. Eine Abseitskontrolle durch den Videoassistenten nach einem erzielten Tor soll also schneller erfolgen als ohne diese Technik. In der Champions League hat das bisher gut funktioniert.

Wichtig ist, dass die halbautomatische Abseits-Technologie ein Abseits schnell erkennen und es dem VAR mitteilen kann. Er wird sie jedoch nur im Zusammenhang mit einem erzielten Tor verwenden. Denn er ist nicht befugt einzugreifen, wenn es zu einem Abseits kommt, das nicht zu einem Tor führt. Darüber hinaus sind es die Schiedsrichter und ihre Assistenten, die mögliche Abseitssituationen auf dem Spielfeld bewerten. Der VAR greift nur ein, wenn die Überprüfung eines Tores ergibt, dass eine Abseitsstrafe vorliegt.

Ein VAR, drei Assistenten, drei Operatoren

Videoassistenten (VAR): Wie in der Bundesliga werden die Videoassistenten auch bei der WM in Katar die Spiele von einem zentralen Ort aus verfolgen, nämlich in Doha. Doch anders als im deutschen Oberhaus sitzen nicht nur vier Personen vor den Monitoren, sondern sieben: Der VAR kann auf drei Assistenten (AVAR), die auch Schiedsrichter sind, und drei sogenannte Operatoren zurückgreifen, die von gestellt werden der Technologieanbieter Hawk-Eye. So war es beim Turnier vor vier Jahren.

Die Aufgaben sind klar verteilt. Der VAR verfolgt das Spiel hauptsächlich auf einem Monitor, der die Perspektive der führenden Kamera zeigt. Außerdem verfügt sie über einen sogenannten Splitscreen, einen viergeteilten Bildschirm, auf dem weitere Kameraeinstellungen zu sehen sind. Die Bilder liefern die Operatoren, die 42 Kamerapositionen im Auge behalten, davon zwölf Zeitlupenkameras. Hinzu kommen die erwähnten zwölf Kameras für die Abseitstechnik und weitere 14 für die Torlinientechnik. Der VAR ist für die Kommunikation mit dem Schiedsrichter verantwortlich.

Der erste Assistent des VAR ist der engste Mitarbeiter des VAR und folgt weiterhin der Hauptkamera, wenn der Videoassistent eine Szene überprüft, während das Spiel läuft. Der zweite Assistent ist ausschließlich für Abseits zuständig und auf dieses Thema spezialisiert. Der dritte AVAR soll dem im Fernsehen übertragenen Bild folgen – ohne Ton, um nicht vom Kommentator abgelenkt oder beeinflusst zu werden – und auch die Kommunikation zwischen dem VAR und dem Abseitsassistenten begleiten.

Gelbsperre für das Finale nur in Ausnahmefällen

Gelbe Karten: Die Verwarnungen und ungenutzten Gelbsperren aus der WM-Qualifikation werden nicht in die Endrunde übernommen. Generell gilt während des Turniers: Nach jeder zweiten Gelben Karte ist der betreffende Spieler für das nächste Spiel gesperrt. Nach dem Viertelfinale werden jedoch alle Einzelverwarnungen gelöscht. Das bedeutet, wer im Viertelfinale die zweite oder vierte gelbe Karte bekommt, wird für das Halbfinale gesperrt, wer eine oder drei Verwarnungen hat, kommt unbelastet ins Halbfinale.

Damit ist grundsätzlich sichergestellt, dass kein Spieler wegen einer Gelbsperre das Finale verpasst. Wer im Halbfinale Gelb-Rot oder eine Rote Karte sieht, ist nicht im Endspiel. Generell gilt: Gelb-Rot führt zu einer Sperre von einem Spiel, die Dauer der Sperre nach einer Roten Karte entscheidet die FIFA-Disziplinarkommission. Das Minimum ist jedoch auch ein Spiel.

Ab dem Achtelfinale ist es theoretisch möglich, in einem Spiel zwei Gelbe Karten zu bekommen und nicht vom Platz gestellt zu werden, aber trotzdem gesperrt zu werden: Geht es in einem Spiel ins Elfmeterschießen, werden die dort ausgesprochenen Verwarnungen nicht übernommen. So könnte ein Spieler im Spiel eine Gelbe Karte sehen und ein anderer im Elfmeterschießen, ohne dafür Gelb-Rot zu bekommen.

Diese Regel gilt für alle Spieler, wurde aber in erster Linie eingeführt, um beim Elfmeterschießen nicht zu früh das Feld verlassen zu müssen, wenn ein zum Abwehren eines Elfmeters herausgeforderter Torhüter wiederholt zu früh von der Torlinie abweicht. Wer die zweite Verwarnung im Spiel im Elfmeterschießen erhält, kommt zwar ohne Gelbe Karte davon, ist im nächsten Spiel aber trotzdem gesperrt – und könnte mit einer Gelbsperre ausnahmsweise das Endspiel verpassen.

Bestraft die FIFA Antidiskriminierung?

Auswechslungen: Jedes Team kann bis zu fünf Spieler in maximal drei Unterbrechungen ersetzen. Die Halbzeitpause, die Pause vor der Verlängerung und die Seitenwechselunterbrechung in der Verlängerung zählen nicht als solche Unterbrechungen, können also auch für Auswechslungen genutzt werden. Kommt es zu einer Verlängerung, darf jede Mannschaft in einer weiteren Spielpause einen weiteren Wechsel vornehmen. Auswechslungsmöglichkeiten und Unterbrechungen, die in der regulären Spielzeit nicht genutzt wurden, können in der Verlängerung genutzt werden. Vor und während eines Elfmeterschießens kann nur der Torhüter ausgewechselt werden – sofern er verletzt oder anderweitig krank ist und die Zahl der Auswechselspieler noch nicht erschöpft ist.

Politische Botschaften: Die Fußballregeln erlauben keine politischen, religiösen, persönlichen oder kommerziellen Botschaften auf der Ausrüstung eines Spielers, einschließlich Unterhemden oder Unterhosen. Ein Verstoß führt jedoch nicht zu einer Gelben Karte des betroffenen Spielers, sondern lediglich zu einem Vermerk im Spielbericht. Der Wettbewerbsveranstalter, in diesem Fall die FIFA, entscheidet dann über allfällige Sanktionen, wie zum Beispiel eine Geldstrafe.

Bei der anstehenden WM könnte es durchaus passieren, dass Spieler oder Mannschaften mit dem Weltfußballverband in Konflikt geraten. Dänemark wollte in Katar den Slogan „Menschenrechte für alle“ auf seiner Trainingsausrüstung tragen – aber die FIFA verbot es mit der Begründung, es handele sich um ein politisches Statement. Wie die Sportschau berichtet, hatten andere Landesverbände ähnliche Anfragen wie die Dänen gestellt, die ebenfalls abgewiesen wurden.

Die Kapitäne der deutschen Mannschaft und sieben weiterer europäischer Mannschaften wollen eine Kapitänsbinde mit buntem Herz und dem Schriftzug „One Love“ tragen. Damit soll ein Zeichen gegen Diskriminierung gesetzt werden. Ob die FIFA auf diese Selbstverständlichkeit ebenso negativ reagieren wird wie auf die Forderung, Trainingskleidung mit einem Plädoyer für Menschenrechte kennzeichnen zu dürfen, ist noch offen. Wenn dem so wäre, hätte dieses Turnier, das kritischer beäugt wird als jede WM zuvor, einen weiteren Skandal.