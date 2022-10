„Collinas Erben“ bedauern: Schiri hilft bei bitterer Elfmeterserie von Leverkusen

Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird über Elfmeter diskutiert: In Leverkusen wäre es besser gewesen, wenn keiner von beiden geschossen worden wäre, in Mainz wollen die Kölner einen unregelmäßigen Vollzug gesehen haben. Unterdessen verwarnt der Schiedsrichter in Freiburg den falschen Bremer Spieler.

Bayer 04 und die Elfmeter, das ist ein Thema, über das man in Leverkusen derzeit nicht gerne spricht. Vor dem Spiel am vergangenen Samstag gegen den VfL Wolfsburg (2:2) hatte der Klub wettbewerbsübergreifend die letzten fünf Elfmeter vergeben – und musste gleichzeitig in den letzten beiden Pflichtspielen gegen den FC Porto und Eintracht Frankfurt insgesamt vier hinnehmen . Beide Serien gingen weiter, die erste nach elf Minuten, als Moussa Diaby einen Handelfmeter für die Werkself am Tor vorbei schoss.

Der Elfmeter fiel, nachdem Diaby nach einem Sprint im Strafraum der Gäste versucht hatte, den Ball von rechts vor das Tor zu spielen. Wolfsburgs Micky van de Ven griff nach einem Zweikampf und streckte sein linkes Bein aus, weil er erwartete, dass der Ball flach und parallel zur Torlinie vor seinem Körper in die Mitte gespielt würde. Diaby legte den Ball jedoch leicht zurück, wo er van de Vens rechte Hand traf. Schiedsrichter Felix Brych entschied sofort auf Elfmeter, wurde dann aber von Videoassistent Tobias Stieler auf den Monitor am Feldrand geschickt.

Nach der Feldkontrolle blieb der Schiedsrichter jedoch bei seiner Entscheidung und deutete an, dass van de Ven seine Körperfläche durch Ausstrecken der Arme vergrößert habe. Das galt allerdings nur für den linken Arm, mit dem es keinen Ballkontakt gab. Der rechte Arm hingegen war nicht weit vom Oberkörper entfernt und auch nicht in einer unnatürlichen Position, da der gebürtige Wolfsburger ihn bei Ballkontakt zur Unterstützung auf den Boden bewegte. Vieles sprach also dafür, das Handspiel nicht als strafbar einzustufen und den Elfmeterbescheid zu revidieren, zumal van de Ven keinerlei Vorsatz vorgeworfen werden konnte.

Beide Elfmeter in Leverkusen sind fraglich

Die zweite Leverkusener Serie ging in der 53. Minute weiter: Nach einem Zweikampf zwischen Leverkusens Edmond Tapsoba und Felix Nmecha im Strafraum der Hausherren erkannte Felix Brych einen Elfmeter für den VfL. In echter Geschwindigkeit sah es tatsächlich so aus, als hätte Tapsoba seinen Gegner am Fuß getroffen oder als wäre Nmecha über Tapsobas ausgestrecktes Bein gestürzt. Doch die Wiederholungen zeigten, dass es eher der Wolfsburger war, der den Kontakt herstellte: Er traf mit dem gestreckten Bein den Fuß des Leverkuseners.

Ein Vergehen von Tapsoba war auf den Fernsehbildern jedenfalls nicht auszumachen. Der Verteidiger verfehlte zwar den Ball, den sein Gegner zuvor verpasst hatte, aber auch Nmecha scheiterte beim Versuch, ihn mit dem „langen“ Bein noch einmal zu spielen. Weiterspielen wäre letztlich die beste Entscheidung gewesen, ein wirklich stichhaltiges Argument für einen Elfmeter gab es nicht. Aber es gab keine weitere Überprüfung auf dem Feld, die Entscheidung blieb auch nach der Überprüfung in Köln bestehen. Maximilian Arnold verwandelte den Elfmeter zum 1:2.

Falsche Bremer gewarnt

Beim Spiel zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen (2:0) hatte Schiedsrichter Bastian Dankert recht, als er Marco Friedl nach nur 14 Minuten mit der Roten Karte vom Platz schickte. Der Bremer Kapitän lieferte sich mit Michael Gregoritsch ein Laufduell, bei dem beide Spieler ihren Gegner zunächst festhielten, der Freiburger aber bald losließ, während Friedl weiter versuchte, Gregoritsch mit dem Arm zu stoppen. Als er schließlich rund 25 Meter vor dem Gästetor zu Boden ging, wertete Dankert den Versuch von Friedl als Foul und als Frust über eine offensichtliche Torchance. Zu Recht, denn Gregoritsch hätte ohne Angriff in den Strafraum laufen und aus zentraler Position schießen können. Amos Pieper war womöglich zu weit weg, um den Abschluss maßgeblich zu stören.

Ebenso richtig war die Entscheidung des Schiedsrichters, den Hausherren nach 79 Minuten einen Elfmeter zuzusprechen, nachdem Felix Agu seinen Gegenspieler Vincenzo Grifo mit einer Kombination aus Festhalten, Treten und Stolpern zu Fall gebracht hatte. Eine Gelbe Karte zu bekommen war auch richtig – aber der Schiedsrichter zeigte sie fälschlicherweise dem falschen Spieler, nicht Agu, sondern Lee Buchanan. Ein Fauxpas, der hätte korrigiert werden können, wenn der VAR eingegriffen hätte. Dazu wäre er berechtigt und verpflichtet gewesen, denn die Verwechslung bei einer Personenstrafe ist einer der Interventionsgründe. Doch von Florian Badstübner kam kein Hinweis, offenbar war ihm der Fehler auch nicht aufgefallen. Laut „Kicker“ vermerkte Dankert den Lapsus später im Spielbericht, was dazu führen sollte, dass Buchanans Verwarnung nachträglich aufgehoben werden sollte.

Kilian mit Pech und Glück zugleich

Beim Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln (5:0) entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ebenfalls auf Elfmeter, nur zehn Minuten nach einem Duell im Domstädter Strafraum zwischen Luca Kilian und Karim von Köln-Onisiwo. Der Mainzer ging zu Boden, nachdem sein Kontrahent ihn im Laufen mit dem linken Bein hinten am rechten Oberschenkel getroffen hatte – eine ungeschickte Aktion von Kilian, die den Elfmeterpfiff akzeptabel machte, obwohl auch Onisiwo den Impuls willig hingenommen zu haben schien.

Die Gelbe Karte, die der Kölner Verteidiger sah, war aus technischer Sicht eine zu milde Sanktion, wenn man von einem Foulspiel ausgeht. Denn der vom Schiedsrichter als regelwidrig eingestufte Kontakt erfolgte eigentlich nicht im Kampf um den Ball, wie es etwa der Fall ist, wenn ein Verteidiger bei einem Zweikampf den Ball knapp verfehlt und stattdessen den Gegenspieler trifft. Tatsächlich hatte Kilian in dieser Situation nicht versucht, den Ball zu erreichen, und weil diese Ballorientierung fehlte, wäre eine Rote Karte angebracht gewesen. Das mag Ihnen bei einer grenzwertigen Elfmeterentscheidung zu hart vorkommen, aber es hätte besser dem Regelwerk entsprochen. Nur 18 Minuten später musste Kilian seinen Arbeitstag jedoch trotzdem vorzeitig beenden: Nach einem weiteren Foul an Onisiwo wurde ihm zu Recht Gelb-Rot gezeigt.

Ingvartsens Elfmeter: Regelwidrig oder legal?

Schließlich gab es Irritationen über die Vollstreckung der Strafe. Denn wenn ich mich nicht täusche, berührte der Schütze Marcus Ingvartsen den Ball beim Abstellen nur minimal mit dem rechten Fuß und schoss den Ball dann mit dem linken ins Kölner Tor. Jedenfalls zeigte eine Kameraaufnahme, dass der Ball beim Aufsetzen des Fußes für den Bruchteil einer Sekunde ganz leicht wackelte. Gab es also ein Vergehen wie im DFB-Pokal-Achtelfinalspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV in der vergangenen Saison, als sich Kölns Florian Kainz im Elfmeterschießen selbst erschoss und damit den entscheidenden Elfmeter verschoss?

Der Projektleiter für die Videoassistenten, Jochen Drees, wies darauf hin, dass es keine eindeutigen Anhaltspunkte für einen vergleichbaren Verstoß gebe, da die Kamerabilder nicht eindeutig seien und somit keinen eindeutigen Fehler beweise. Aber auch wenn man das anders sieht, stellt sich die Frage, ob die Hinrichtung tatsächlich regelwidrig war. Laut Regelwerk ist der Ball erst dann im Spiel, „wenn er getreten und eindeutig bewegt wurde“. Das kaum wahrnehmbare, minimale Wackeln, das dazu führte, dass sich die Kugel überhaupt nicht bewegte, erfüllt dieses Kriterium nicht. Das bedeutet, dass Ingvartsen den Ball nicht zweimal illegal gespielt hat. Es sei denn, die Regelhalter wollten Sinn und Geist dieser Regel im konkreten Fall anders bewerten.