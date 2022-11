Collin Gosselin verrät, wo er mit Mutter Kate Gosselin steht

Collin Gosselin wirft Licht auf seine entfremdete Beziehung zu Mama Kate Gosselin.

Knapp vier Jahre später Jon Gosselin wurde das volle Sorgerecht für den ehemaligen Reality-Star zuerkannt, der 18-Jährige spricht sich aus und teilt seine Wahrnehmung dessen, was zur Distanz geführt hat.

„Ich möchte glauben, dass es am Fernsehen lag und daran, was es mit einer Familie macht, in der Öffentlichkeit zu stehen“, sagte Collin Unterhaltung heute Abend. „Ich denke, es hat uns auseinander gerissen. Es gab uns weniger Zeit, tatsächlich als Familie zusammen zu sein.“

Collin und seine sieben Geschwister spielten mit Jon & Kate plus 8 von 2007 bis 2010. Nach der Scheidung des Paares im Jahr 2010 würde TLC die Show in verwandeln Kat plus 8.

Laut Collin war ein weiterer Faktor, der zu ihrer Entfremdung beigetragen hat, Kates Entscheidung, ihn 2016 aus dem Haus der Familie zu ziehen und ihn für ein Programm anzumelden.

Während Kate zuvor erzählt hat Personen Die Einrichtung sollte Lebenskompetenzen vermitteln, um Collin bei der Bewältigung seiner „pädagogischen und sozialen Herausforderungen“ zu helfen. Die Entscheidung löste Kontroversen aus, als Jon enthüllte, dass er nicht wirklich wusste, wohin sein Sohn gebracht wurde.