Colleen hat sich bereits zuvor mit Vorwürfen über ihr Verhalten gegenüber Fans befasst. Im Jahr 2020, Mitersteller von Inhalten Adam McIntyre veröffentlichte ein Video mit dem Titel „Colleen Ballinger, hör auf zu lügen“, in dem er sie beschuldigte, ihn als Teenager in unangenehme Situationen gebracht zu haben. Er erwähnte ausdrücklich einen Vorfall, bei dem sie ihm während eines Livestreams Unterwäsche geschickt hatte.

Colleen reagierte damals auf Adam, indem sie zugab, dass der Unterwäsche-Vorfall „völlig dumm“ gewesen sei, und fügte in einem separaten Entschuldigungsvideo hinzu: „Das hätte ich nie schicken sollen.“

„Ich weiß nicht, welcher Teil meines Gehirns zu dem Zeitpunkt fehlte, als ich dachte: ‚Oh, das ist eine normale, dumme Sache‘“, fuhr sie fort. „Aber ich bin kein Monster.“

Im Zuge der jüngsten Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Colleens musikalischer Reaktion bemerkte Adam in einer vernichtenden Nachricht in den sozialen Medien einen Lichtblick am Horizont.

„Ich bin froh, dass ihr Video EINE Sache bewirkt hat“, sagte er getwittert am 28. Juni„Zeigen Sie allen GENAU die Art von böser Frau, die sie ist, die viele von uns in den letzten Jahren hinter den Kulissen erlebt haben. Die Maske ist verrutscht … jeder lernt die ECHTE Colleen Ballinger kennen.“

