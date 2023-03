onderschrift wisselen Amari Kenoly voor uitgeverij Kaepernick

Voordat Colin Kaepernick het gezicht en de katalysator was van een protestbeweging – in verschillende sporten en de samenleving – en voordat hij de startende quarterback van de San Francisco 49ers was in de Super Bowl XLVII, was hij nog maar een tiener die probeerde uit te zoeken wie hij was en waar hij ging.

Alles navigeren, van gezin tot school, kan vooral overweldigend zijn als tiener. Als het op sport aankwam, worstelde Kaepernick vaak met de vraag of hij de juiste atletische route naar de profs nam. Hij peinsde over het nastreven van honkbal – waar hij veel aanbiedingen van hogescholen kreeg en huisbezoeken kreeg van Major League Baseball-personeel – of zijn hart volgde en geduldig wachtte op een voetbalbeurs. Van waar dan ook.

Buiten de sport worstelde Kaepernick met zijn identiteit binnen zijn gemengde adoptiegezin. Cultureel gezien voelde hij zich onbegrepen. Zijn adoptieouders waren blank, en hoewel Kaepernick biraciaal is, identificeerde hij zich als een zwarte man en de wereld om hem heen behandelde hem als zodanig.

Zijn opvoeding en tienerkroezen zijn de bron van zijn nieuwe graphic novel, getiteld Verander het speldat is geschreven met Eve Ewing en geïllustreerd door Orlando Caicedo.

In een interview met Juana Summers van de NPR laat Kaepernick zien wat hem in staat stelde om zijn zwartheid volledig op te nemen en te omarmen. Kaepernick zegt dat hij zijn identiteit heeft gevonden door op te kijken naar Allen Iverson – AKA ‘The Answer’. De bravoure, de vlechten en het vermogen van dit culturele icoon om iedereen – zelfs ‘His Airness’ Michael Jordan – belachelijk te maken op het basketbalveld, gaven Kaepernick een nieuw prototype van zwartheid om op te bouwen en aan bij te dragen.

Dit interview is licht bewerkt voor lengte en duidelijkheid.

Interview hoogtepunten

Over de worstelingen waarmee Kaepernick als tiener te maken kreeg

Het was het navigeren door de moeilijkheden van familie, gemeenschap, school en belangrijke levensbeslissingen. Zoals, hoewel ik biraciaal ben, identificeer ik me als een jonge zwarte man. Dus ik probeerde daar doorheen te navigeren terwijl ik een blank gezin had en in een overwegend blanke gemeenschap zat, en probeerde manieren te vinden om ervoor te zorgen dat mijn identiteit en zwartheid tijdens die reis niet van me werden ontdaan.

Over zijn beslissing en inspiratie om cornrows te krijgen

Dit was het tijdperk van Allen Iverson, een cultureel fenomeen. Hij was iemand naar wie ik opkeek, en ik zag hem zo onbeschaamd zwart en onbeschaamd zichzelf zijn. Het was iets waar ik naar streefde, en ik zag dat als een kans voor mij om mijn zwartheid echt vast te pakken en het te doen op een manier waar ik trots op was en waar ik enthousiast over was. En de moeilijkheid daarmee is om in de blanke cultuur te zijn met eurocentrische schoonheidsnormen, navigeren wat hun reactie daarop was toen ze 15 jaar oud waren en niet weten hoe ze daartegen moesten vechten, eigenlijk buiten het zeggen, nee, dit is precies wat ik wil Doen. En dat werd een heel moeilijk gesprek en situatie, zowel met mijn familie, met mijn gemeenschap, met coaches.

Het kostte me, denk ik, ongeveer 14 jaar voordat ik mijn haar weer liet groeien. Dus het is echt om te laten zien welke impact die momenten kunnen hebben op een jonge man, op een jonge vrouw, en hoe dat met hen door het leven gaat.

Over zijn motivatie voor het maken van een graphic novel

Er waren een paar redenen. Een van de redenen, toen ik opgroeide, was ik geen fervent lezer omdat ik geen verhalen had, of ik geen kennis maakte met boeken met personages waarmee ik me verwant voelde. Pas toen ik las We zullen je nooit vergeten, Roberto Clemente, dat ik een andere zwarte persoon zag als de hoofdrolspeler in een boek. Het was spelveranderend voor mij.

Ik wist dat er andere boeken waren en andere mogelijkheden om verhalen te vinden, om verhalen te vinden waarmee ik me identificeerde en die voor mij herkenbaar waren. Dus wat we nu willen doen is, voor een jonger publiek, hen hopelijk personages en verhalen geven waarmee ze te maken hebben, maar ze ook stukjes kennis en situaties geven en proberen ze te helpen die te navigeren op manieren die ik niet had. toegang tot opgroeien. En op basis van gesprekken die ik heb gehad, deden veel andere mensen dat ook niet.

Waarom het boek eindigt met hem op weg naar de Universiteit van Nevada, Reno

We beëindigen het verhaal daar om een ​​paar redenen. Ten eerste om ervoor te zorgen dat we geen eindeloos boek hebben, want er is veel te vertellen. Maar het andere deel is dat we een bepalend moment wilden creëren waar jongere kinderen en middelbare scholieren zich mee konden identificeren, namelijk die overgang en beslissing over wat te doen na de middelbare school.

En voor mij was honkbal op dat moment de voor de hand liggende beslissing voor iedereen om me heen. Ik heb meerdere aanbiedingen. Ik liet de MLB in mijn woonkamer komen zitten en me vertellen dat ze me wilden opstellen. Er was daar een duidelijk carrièrepad. En ik had op dit moment geen enkele aanbieding voor voetbal, maar het was waar ik van hield en wat ik wilde doen. Ik nam de beslissing dat ik dat ging najagen, ondanks dat iedereen me vertelde dat ik een andere richting op moest gaan.

Over de vraag of de NFL de afgelopen zes jaar ten goede is veranderd

Ik heb geen substantiële verandering gezien. Ik denk dat er op dat vlak veel werk aan de winkel is. Het is duidelijk dat het niet spelen en zes jaar uit de NFL zijn een aanklacht is tegen waar ze zich momenteel bevinden. Dus ik zou ze niet op de voorgrond plaatsen van goede wil en beste bedoelingen in hoe ze werken.

Over de vraag of Kaepernick nog steeds denkt dat het verliezen van zijn carrière de start van een beweging waard was

Ik denk dat er een idee bestaat dat die elkaar uitsluiten, en daar ben ik het niet mee eens. Dus ik denk dat mensen veelzijdig en multi-getalenteerd zijn en uiteindelijk is dat iets waarvan we zeker willen weten dat de boodschap ook wordt verzonden.

Mijn focus ligt altijd op wat ik vooruit kan doen. Wat kan ik doen om mijn heden en mijn toekomst te veranderen? Dus om 04.30 uur trainen om de kans te krijgen om een ​​(NFL) comeback te maken? Absoluut. Dat is iets wat ik nog steeds vijf dagen per week doe. Maar wat betreft terugkijken, dat is niet iets wat ik doe. Ik kijk er naar uit waar kan ik impact hebben? Wat zijn mijn passies? En een mooi voorbeeld daarvan is Verander het spelen dit boek kan uitkomen, wij kunnen deze boodschap delen met de jeugd, en het wordt een geweldige kans voor ons om een ​​toekomst te creëren die er anders uitziet