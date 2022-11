Cole Swindell teilt einen seltenen Einblick in seine Romanze mit Courtney Little

Wenn es um Romantik geht, Cole Swindell sicherlich nicht den Blues singen.

Während der Teilnahme an den CMA Awards 2022 am 9. November hatte der Country-Sänger seine Freundin Courtney Little an seiner Seite, als er über den roten Teppich ging und seine beiden Nominierungen feierte.

Nach einem Jahr der Datierung gab Cole bekannt, dass ihm eine Verlobung sicherlich in den Sinn gekommen ist.

„Ich denke, das könnte passieren“, sagte er E! Neuigkeiten im exklusiven Interview. „Wir müssen sehen. Darüber habe ich offensichtlich nachgedacht und ich habe nur auf die richtige Person gewartet … Es war schön. Ich bin glücklich. Sie ist glücklich und wir werden sehen, was passiert.“

Bereits im September 2021 zeigte Cole Courtney in seinem romantischen Musikvideo zu „Some Habits“. Aber wie sich herausstellte, waren sie laut der Country-Sängerin zu diesem Zeitpunkt nicht offiziell zusammen.

„Ich habe einen Schuss gemacht und sie gefragt [to be in the video] und sie sagte, dass sie damit einverstanden wäre“, sagte Cole zu E! News. „Das war sozusagen unser erstes Date, bei dem wir so tun mussten, als wäre es ein Liebeslied-Video, und wir kannten uns nicht wirklich.“