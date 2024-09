De band Coldplay speelt elk jaar hun shows op Wembley Station in Londen. De berichten zijn meer media-übereinstimmend. Na informatie uit de “Spiegel” zorgt de Band voor een nieuwe plaat. Bisher versloeg de Amerikaanse popster Taylor Swift en de Band Take That met acht ritten op de lijst in het Wembley Stadium.

Laut der Tourübersicht der Band is die Auftritte Ende August en Anfang September 2025 stattfinden. De eerste BBC-shows werden in de toekomst geplant, en de volgende serie kwam samen na nog vier concerten.

Er waren alleen kaartjes te koop

De Coldplay Tour vindt de „Spiegel“ in de context van het album van de band. ‘Moon Music’ komt uit op 4 oktober 2024. Kaartjes voor het concert in Londen konden op 27 september vanaf 10.00 uur worden gekocht. Ze waren jedoch laut Tourseite innerhalb weniger Stunden auskauft.

Na informatie over de „Spiegel“ volgt aanvullende informatie over de gratis beschikbare tickets. Er zijn ook opties voor een kaart voor 24 euro, plus aankopen. Tips voor de basisprijs voor een review van Coldplays met de huidige Dynamic Pricing Tool van Ticketmaster. Beide systemen zijn geprijsd volgens de Nachfrage. Dit is een geweldige manier om de ticketprijs voor het concert van de band Oasis te winnen.

RND/zus