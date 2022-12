Cody Gakpos kometenhafter Aufstieg für die Niederlande und den PSV

Das Gesicht eines ausgereiften PSV-Teams, das bereit ist, einen tiefen Lauf in der Europa League zu machen, und ein Breakout-Star für die OranjeCody Gakpo entwickelt sich leise zu einem der besten Spieler Europas.

Bevor er das WM-Feld nach erzielten Toren anführte (gemeinsam mit einigen anderen) und den Niederlanden zum ersten Platz in der Gruppenphase verhalf, lief Gakpo um die Verteidiger der Eredivisie herum.

Er hatte in der vergangenen Saison 12 Ligatore und 12 Ligavorlagen für den PSV, aber er ist bereits auf dem besten Weg, diese Benchmark zu brechen.

Gakpo hat bereits neun Eredivisie-Tore und 12 Vorlagen in nur 14 Spielen. Er führte sein Team zum KNVB Cup, wurde niederländischer Fußballer des Jahres und mehrfach Spieler des Monats; alles im Alter von 22 Jahren.

Der 23-jährige Gakpo hat sein Spiel von den Niederlanden nach Katar getragen und begeistert Fans und Scouts gleichermaßen.

Doch wie erklärt sich der plötzliche Qualitätssprung des Youngsters? Nun, es ist sicherlich gekommen.

Aufstieg durch die Reihen

Der rasante Aufstieg von Cody Gakpo konzentriert sich auf eine Stadt: Eindhoven. Seine Wurzeln in der Stadt lassen sich bis zu seiner Geburt im Jahr 1999 zurückverfolgen.

Es war nur natürlich, dass er sich als kleines Kind zu Jong PSV hingezogen fühlte. Er trat der Elite-Akademie im Alter bei und machte stetig Fortschritte durch die Altersstufen.

Größtenteils blieb Gakpo ein unentdecktes Talent, jemand, der nur von PSV-Scouts und interessierten Zuschauern analysiert wurde, die mehr über den Flügelspieler wissen wollten.

Richtig aufgeheizt hat sich Gakpo aber 2017, als er in nur 13 Spielen in der Eerste Divisie sieben Tore erzielte.

Gakpo erregte ein Jahr später große Aufmerksamkeit, als er in nur 11 Spielen für Jong PSV 10 Tore erzielte und vier Mal assistierte.

Seine außergewöhnlichen Leistungen brachten ihm 2019 eine Berufung in seinen Jugendclub ein, wo er einige Zeit brauchte, um sich an die Schnelllebigkeit der Eredivisie zu gewöhnen.

Gakpo war definitiv ein Schlüsselspieler in den von COVID betroffenen Kampagnen des PSV. In zwei Jahren erzielte er insgesamt 14 Tore und 9 Vorlagen.

Doch Gakpos Saison 2021/22 brachte ihm überall die Aufmerksamkeit der Scouts der Premier League ein. Der Wechsel von Primärstürmer Donyell Malen nach Dortmund und ein Positionswechsel auf den linken Flügel waren der Katalysator für seine Breakout-Saison.

Er erzielte in allen Wettbewerben insgesamt 21 Tore und 15 Vorlagen. Er war ebenso geschickt darin, Chancen zu kreieren, wie er sie zu Ende brachte. Gakpo trieb den PSV zu einem KNVB Cup und erzielte im Finale den Matchwinner gegen Ajax.

Stürmer, Flügelspieler und Mittelfeldspieler in einem

Gakpo hat seinen kometenhaften Aufstieg fortgesetzt, in nur 24 Spielen wettbewerbsübergreifend dreizehn Tore erzielt und 17 Mal assistiert. Er ist der Torjäger, der den PSV in der Eredivisie auf den dritten Platz und in die K.-o.-Runde der Europa League gegen Sevilla geführt hat.

Einige der besten Leistungen von Gakpo wurden erzielt, als er auf dem Flügel Chaos anrichten konnte. Er und . Obwohl er in diesen Spielen als Stürmer spielte, konnte er auf den Flügel wechseln und in der Flanke angreifen. Diese Spiele zeigten seine Fähigkeit, Chancen als echte Nummer neun zu beenden.

Mehrere Heatmaps zeigen, dass Gakpo normalerweise direkt außerhalb des Strafraums auf der linken Seite bleibt, wie es ein Flügelspieler normalerweise tun wird.

Ab und zu wagt er sich an die Eckfahne und versucht, eine Hereingabe abzuwehren. Manchmal fällt er in der Nähe der Mittellinie zurück, um seinem Team bei der Verteidigung in schlimmen Situationen zu helfen.

Seine Fähigkeit, von Seitenlinie zu Seitenlinie zu wechseln und gleichzeitig eine massive Bedrohung für das Tor darzustellen, erinnert am meisten an Dusan Tadic von Ajax. Kein Wunder also, dass Gakpo mehrfach als offensiver Mittelfeldspieler gespielt hat.

Im Gegensatz zu anderen Flügelspielern spielt er auch im gesamten Angriffsdrittel. Er spielt auf beiden Flanken und sucht nach gewagten Schüssen über den Strafraum, wie sein Schuss gegen Ecuador in der 5. Minute.

Was ihn so tödlich macht, ist seine Fähigkeit, Raum zu schaffen und seine Gegner zu zwingen, ihn zu respektieren. Er schafft Raum, indem er am Rand des Strafraums lauert, entweder Verteidiger zu sich zieht oder ihn auf waghalsige Läufe ins Herz des Strafraums vorbereitet.

So erzielte er sein Tor gegen Senegal, wo er sich an einer ahnungslosen senegalesischen Verteidigung vorbeischlich und seinen Kopfball an Edouard Mendy vorbeischob.

Sein Spielstil verhalf ihm auch zu seinem dritten WM-Treffer gegen Katar, wo er den Ball etwa 20 Meter vom Strafraum entfernt bekam, sich aber zum Elfmeterschießen durchdribbelte und den Torhüter von Katar besiegte.

Seine Positionierung gibt ihm viele gute Torchancen, und er hat Tore.

Seine Rolle in den Niederlanden

Eine der besten Fähigkeiten von Gakpo ist nicht sein eiskaltes Finishing, sein zuverlässiges Spielaufbau oder seine intelligente Positionierung. Für Louis Van Gaal ist es seine Beständigkeit und Fähigkeit, sich überall anzupassen.

„Die Dinge können sich ändern, aber Cody hat alles, was man braucht, um ein Star zu werden. Er hat eine wunderbare Persönlichkeit, um ein Starspieler zu werden, weil er allem und jedem gegenüber aufgeschlossen ist“, sagte Van Gaal den Medien bei einer Konferenz nach dem Spiel gegen die USA.

„Cody ist ein sehr junger Spieler – er ist 23, sieht aber jünger aus. Er spielt erst seit zwei, drei Jahren beim PSV und spielte immer auf der linken Seite. Er wollte nicht im Zentrum oder um 10 spielen, aber er musste für mich. Jetzt hält er mich für einen großartigen Cheftrainer!“

Van Gaals Fähigkeit, Gakpo überall in seinem bevorzugten 3-4-1-2 zu platzieren: offensiver Mittelfeldspieler, linker Stürmer oder rechter Stürmer: könnte ihm helfen, einen tiefen Lauf ins Finale des Wettbewerbs zu schmieden.

Seine Partnerschaft mit Memphis, einem Spieler, der nicht nur für seine Torchancen, sondern auch für seine Spielweise bekannt ist, bedeutet, dass Van Gaal im offensiven Drittel über viel Flexibilität verfügt, mit der er arbeiten kann. Das zeigte sich in den vier Spielen der Niederlande.

In seinen Spielen in der Gruppenphase suchte Gakpo eher nach Toren als eine echte Nummer neun. Er versuchte, mit prägnanten Läufen Platz zu schaffen, schoss aber nur wenige Male.

Doch gegen Amerika spielte Gakpo eher als Vermittler. Das zeigte sich im ersten Tor der Niederlande, als Gakpo den Ball nahm und einen marodierenden Denzel Dumfries auf dem Flügel fand, der ihn nach Memphis flankte, um ein leichtes Tor zu erzielen.

Es wird ein Rätsel sein zu wissen, wie Van Gaal Gakpo im Viertelfinale gegen Argentinien einsetzen wird. Die argentinische Abwehrreihe dehnt sich etwas aus, daher könnte es ihnen sehr helfen, wenn Gakpo Pässe von Seitenlinie zu Seitenlinie aneinanderreiht.

Aber die Variablen des Spiels sind zu kompliziert, um sie zu entschlüsseln, und alles Taktik ist unbekannt, bis die Aufstellungen bekannt gegeben werden. Der Freitag wird definitiv ein großer Faktor in Gakpos Karriere sein, aber er wird sich sicher vor Tausenden von rasenden Fans zeigen.

Bildnachweis: IMAGO / Pro Shots