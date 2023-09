Der amerikanische Tennisstar Coco Gauff war voller Ehrfurcht vor Justin Bieber, als er von der Tribüne aus ihren Sieg bei den US Open beobachtete.

Die 19-Jährige besiegte Elise Mertens am Freitagabend mit 3:6, 6:3, 6:0 und zog ins Achtelfinale ein.

4 Gauff kam nach einem Rückstand noch einmal zum Sieg bei den US Open Bildnachweis: Getty

4 Justin Bieber und seine Frau Hailey waren vor Ort, um den Sieg mitzuerleben Bildnachweis: Getty

Es war ein schönes Comeback, das dafür gesorgt hat, dass sie im zweiten Jahr in Folge eine solche Stufe im Wettbewerb erreichte.

Im Billie Jean King Tennis Center in New York waren der weltberühmte Sänger Justin Bieber und seine Frau Hailey anwesend.

Hinter ihnen saß auch NBA-Star Jimmy Butler, wobei Gauff eindeutig ein Bewunderer aller drei war.

Nach ihrem Sieg gegen Mertens sagte sie: „Ich war definitiv beeindruckt von Justin Bieber.“

„Ich meine, ‚Never Say Never‘ war eines meiner Lieblingslieder, als ich ein Kind war, und dann ‚Baby‘, ich könnte alle seine Lieder durchgehen! Hailey auch, ich schätze, es war ein kleiner Date-Abend für sie, der.“ ist wirklich cool.

„Dann kommt natürlich Jimmy Butler, er ist zu einigen meiner Spiele gekommen, also war ich nicht so überrascht, dass er da war, aber ich frage mich immer noch: ‚Mann, dieser Typ ist beschäftigt, warum kommt er, um mir beim Spielen zuzusehen?‘ Aber es ist eine wirklich coole Erfahrung.

Gauff hatte bei ihrem Sieg auch eine andere internationale Musikikone im Kopf, dieses Mal Beyoncé und ihre aktuelle Welttournee.

„Heute Abend habe ich das Gefühl, dass ich über alles nachgedacht habe. Wenn ich Tennis spiele, denke ich an viele Dinge außerhalb des Tennissports“, fügte sie hinzu.

4 Auch der sechsmalige NBA All-Star Butler war dabei Bildnachweis: Getty

4 Es scheint, dass Gauff ein großer Fan von Beyoncé ist Bildnachweis: Getty

„Ich habe während meines Spiels an die ‚Renaissance Tour‘ gedacht, ich denke an viele verschiedene Dinge und ehrlich gesagt, es hält mich entspannt.“

„Ich weiß nicht, ob es ein Bewältigungsmechanismus ist oder was, aber ja, ich habe heute an Marvel gedacht, natürlich an die Biebers. Es gibt eine Menge Dinge, über die ich nachgedacht habe. Heute war einfach ein lustiger Abend.“

Gauff trifft am Sonntagabend im Achtelfinale auf Caroline Wozniacki, die erneut das Viertelfinale der US Open im Blick hat.

Sollte sie es in diesem Jahr ganz schaffen, wäre sie die erste Heimsiegerin im Einzel seit 2017, als Sloane Stephens den Sieg errang.