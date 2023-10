US-Open-Turnierdirektorin Stacey Allaster sagte, das amerikanische Tennis sei bei Coco Gauff in guten Händen, da die charismatische Teenagerin ihr Durchbruchsjahr auf einem Höhepunkt beenden möchte.

Gauff feierte ein atemberaubendes Comeback, indem sie die Weißrussin Aryna Sabalenka in einem spannenden Finale der US Open besiegte und sich ihren ersten Grand-Slam-Titel und ihren Platz in der amerikanischen Tennis-Königsklasse sicherte.

Der Triumph erfolgte inmitten einer Siegesserie von 16 Spielen für den 19-Jährigen, die letzten Monat im Halbfinale der China Open gegen den alten Widersacher Iga Swiatek aus Polen endete.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Ein Rückblick auf Coco Gauffs ersten Grand-Slam-Sieg bei den US Open



Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Die Vizepräsidentin des Internationalen Tennisverbandes Katrina Adams spricht über die Auswirkungen, die Althea Gibson und Arthur Ashe auf die Tenniswelt hatten



„Die nächste Generation ist angekommen und steht auf den Schultern der großartigen Serena Williams und Venus Williams“, sagte Allaster, Geschäftsführer von Professional Tennis bei der USTA.

„Es fühlt sich an, als wäre sie schon lange dabei. Sie ist erst 19 – sie ist etwas Besonderes. Sie ist bescheiden und freundlich, sie ist fleißig. Und sie ist sehr, sehr auf den Sieg konzentriert.“

Ihr Sieg in New York war für Allaster, die ehemalige WTA-Chefin, die dieses Jahr den Billie Jean King Leadership Award der Women’s Sports Foundation gewann, umso schöner, nachdem die US Open ihr 50-jähriges Jubiläum mit gleichberechtigten Preisgeldern gefeiert hatten.

Dies ist ein Meilenstein, der im gesamten Tennissport noch nicht wiederholt wurde, da die WTA Anfang des Jahres einen „Weg zur Vergabe gleicher Preisgelder“ bei kombinierten WTA-1000- und 500-Events ab 2027 angekündigt hat.

„Es ist sicherlich ein Beweis für den Wert des Frauensports, des Frauentennis, wenn die Fans in den Stadien auftauchen und es lieben“, sagte sie.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Tim Henman analysiert Gauffs sensationellen Sieg bei den US Open und schätzt den Einfluss ein, den sie auf den Sport haben kann



Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Martina Navratilova lobte Guaff für ihre Leistung auf dem Platz und den Einfluss, den sie über das Tennisspiel hinaus hat



Die Nummer 3 der Weltrangliste Gauff wird als nächstes bei den WTA Finals in Cancun antreten, wobei die Gruppenphase des Saisonabschlussturniers am Sonntag beginnt.

„Ich freue mich darauf, zu sehen, wie Coco auftritt, wenn sie, wissen Sie, stärker im Rampenlicht steht. Sie steht schon seit langem im Rampenlicht. Das ist ein Marathon. Es ist kein Sprint“, sagte Allaster. „Wir haben ihre Widerstandsfähigkeit gesehen.“

Streamen Sie mit NOW alle Ihre Lieblingssportarten und mehr