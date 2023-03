CNN

Een gezamenlijke Amerikaanse en Australische wetshandhavingsoperatie heeft een internationale drugsbende opgerold na het onderscheppen van 2,4 ton cocaïne aan boord van een schip voor de kust van Zuid-Amerika dat op weg was naar Australië.

De cocaïne, gekoppeld aan een Mexicaans drugskartel, had een straatwaarde van ongeveer A $ 1 miljard ($ 677 miljoen) en was gelijk aan de helft van het geschatte jaarlijkse verbruik van Australië, waardoor de inbeslagname een van de grootste was waarbij de Australische politie betrokken was.

Twaalf verdachten zijn gearresteerd en aangeklaagd in de zaak, zei de West-Australische staatspolitie zaterdag in een verklaring, waarin voor het eerst details werden vrijgegeven van een operatie die afgelopen november begon toen de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) het schip onderschepte.

De West-Australische politie verving de lading door identiek verpakte nep-cocaïne en liet deze op 28 december ongeveer 40 zeemijl ten westen van de hoofdstad Perth vallen.

Drie vermoedelijke leden van de “Australische tak van een drugssyndicaat” met 1,2 ton nep-cocaïne werden op 30 december gearresteerd, nadat ze naar verluidt drie reizen over ruwe zee hadden gemaakt om de pakketten op te halen.

Tot en met 13 januari werden nog eens negen arrestaties verricht, waaronder een verkeersstop op de Great Eastern Highway, ongeveer 600 kilometer (373 mijl) ten oosten van de hoofdstad Perth, waar agenten meer dan A $ 2 miljoen in contanten aantroffen.

De politiecommissaris van West-Australië, kolonel Blanch, prees het succes van “Operatie Beech” in een verklaring: “De operatie stuurt een bericht naar internationale drugshandelaren – uw dodelijke drugs zijn hier niet welkom.”

Een 39-jarige mannelijke Amerikaanse burger was een van de 12 aangeklaagden, aldus de politie.