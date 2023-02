Op een bepaald niveau moet je het wel aan films overhandigen Cocaïne Beer, Universal’s nieuwe zwarte komedie van regisseur Elizabeth Banks over een coke-up bruin die door het bos dwaalt, nietsvermoedende mensen verscheurt en lijnen maakt met de uiteengereten ledematen van zijn slachtoffers. Simpelweg door het belachelijke uitgangspunt anderhalf uur lang te spellen en vervolgens meedogenloos te overdrijven, Cocaïne Beer onderscheidt zich onmiddellijk (op een goede manier) van veel van de meer komische “cerebrale” horrors en thrillers waar de film inspiratie uit haalt. Maar hoe leuk de film ook is, dezelfde extra’s waardoor hij in het begin zo goed werkt, wordt al snel meer dan een beetje te veel als Cocaïne Beer blijft proberen de lat hoger te leggen terwijl het echt nodig is om te vertragen en te relaxen.

Een beetje gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de zwarte beer van 175 pond die beroemd werd in 1985 vanwege een overdosis cocaïne die verloren was gegaan door drugshandelaren in Tennessee. Cocaïne Beer stelt zich een realiteit voor waarin het toebrengen van zoveel slag een beer ertoe zou aanzetten een moorddadige rampspoed uit te voeren in plaats van hem te doden. Niemand heeft in eerste instantie enig idee hoeveel cocaïnesmokkelaar Andrew C. Thornton (Matthew Rhys) uit zijn vliegtuig dumpt boven het Chattahoochee-Oconee National Forest in een slimme maar slecht doordachte poging om zich tijdens een grote vlucht voor de autoriteiten te verbergen. Maar wanneer enorme stenen van het witte poeder door het park beginnen op te duiken, duurt het niet lang voordat de stortplaats van Thornton het onderwerp wordt van een lokale nieuwswaanzin die bijna iedereen nog meer aan cocaïne doet denken dan het al is.

Voor agenten als Bob (Isiah Whitlock Jr.) en Reba (Ayoola Smart) is de coke een teken dat de bekende kingpin Syd (Ray Liotta) grote stappen maakt, terwijl mensen als Syd’s zoon Eddie (Alden Ehrenreich) en Eddie’s vriend Daveed (O ‘Shea Jackson Jr.) zien het als een puinhoop die ze moeten opruimen. Tussen haar nieuwe vriendje en het in de gaten houden van haar dochter, heeft de typische moeder uit de jaren 80 Sari (Keri Russell) het te druk om zoveel aandacht te besteden aan de onzin die er in het bos gebeurt. Maar wanneer Dee Dee (Brooklynn Prince), Sari’s middelbare scholier, en haar beste vriend Henry (Christian Convery) op een dag besluiten de school te verlaten om in de wildernis rond te hangen, realiseren ze zich niet hoeveel gevaar ze lopen in of wat voor soort wilde rit ze gaan maken.

Afbeelding: Universeel

Elk van Cocaïne BeerDe menselijke karakters van de game hebben zo hun eigen redenen om het park in te dwalen, en ze weten heel goed waar ze onder normale omstandigheden op moeten letten. Maar ondanks al hun planning en vage kennis van wat ze moeten doen als ze wilde dieren tegenkomen, heeft geen van hen enig idee wat ze moeten doen als ze eenmaal individueel de vrouwelijke beer tegen het lijf lopen wiens belangrijkste aandachtspunten in de film zijn stoeien, meer coke zoeken, en alles verscheuren wat haar in de weg staat.

Het is echt geen stoot tegen Cocaïne Beer om te zeggen dat er niet veel meer is aan de campy, ironische film dan de basiselementen van het script van scenarioschrijver Jimmy Warden, dat al snel begint met het brengen van nog meer personages zoals parkwachter Liz (Margo Martindale) en dierenbeschermer Peter (Jesse Tyler Ferguson) in beeld. Veel op dezelfde manier als die van Universal M3gan leunde volledig in zijn maffe kwaliteiten terwijl hij grapjes maakte over poppen die kinderen dodenCocaïne Beer wil dat je grinnikt om de absurditeit ervan terwijl je kijkt naar een kolossale, totaal niet overtuigende CGI-beer die ballen laat struikelen en mensen opeet.

Het is duidelijk – beide van Cocaïne Beer‘S framing en van een van de meer gedenkwaardige sterfgevallen – dat de film probeert een zeer vergelijkbaar soort briljante maar enigszins batshit-energie aan te boren die Renny Harlin’s Diepe blauwe zee zo’n instant klassieker. Maar tegen de tijd dat de beer zijn tweede zak vol stof naar binnen gooit, zie je dat al Cocaïne Beer weet gewoon niet hoe hij een aanhoudende sfeer van spanning moet creëren en voelt hoe het je in plaats daarvan probeert te overspoelen met verontrustende beelden.

Afbeelding: Universeel

Het ironische is dat minder gewelddadig zijn niet precies is wat Cocaïne Beer, een film over een dier dat apenshit wordt, nodig heeft. Integendeel, het lijdt aan een merkwaardig beetje opgeblazen gevoel dat voortkomt uit hoeveel verschillende subplots het probeert samen te weven, terwijl nog meer personages zoals Europese wandelaars Elsa (Hannah Hoekstra) en Olaf (Kristofer Hivju) en een drietal met mes zwaaiende tieners elkaar kruisen. met de beer. Veel van Cocaïne Beer’s personages sterven uiteindelijk op een grappige manier die onderstrepen dat het niet de bedoeling is dat je te veel betrokken raakt bij hun individuele leven. Maar er zijn er zo veel plat gekarakteriseerde spelers die in het bos rondrennen, wachtend om opgeslokt te worden dat het moeilijk wordt om geen zin te hebben Cocaïne Beer’t is te lang SNL schets die dringend behoefte heeft aan een bijsnijding en een paar herschrijvingen.