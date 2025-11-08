Aber auch die Tiere wie Igel, Eisbären, Pinguine, Pandas, Faultiere und Robben wirken mit übergroßen Augen, leerem Blick und ruckartigen Bewegungen alles andere als realistisch. Angesichts der rasanten Fortschritte in der Technologie, die einfachen Nutzern mit Googles Veo 3 oder Sora 2 von OpenAI zur Verfügung stehen, wirken die Bilder des Unternehmens für viele Betrachter veraltet und die Animationen zusammengewürfelt.

Die einzige im Video gezeigte Person ist die traditionelle Animation des Weihnachtsmanns (Lesen Sie hier, ob der Weihnachtsmann wirklich eine Erfindung von Coca-Cola ist.) Im Video sieht man ihn auf einem Poster mit KI-Kaninchen als Publikum.