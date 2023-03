Hoewel Spotify HiFi na meer dan twee jaar geleden nog steeds niet is gelanceerd, is er nog steeds een vorm van lossless-ervaring onderweg, zei Spotify-co-president Gustav Söderström in een interview met De rand. Maar hoop niet op specifieke informatie over wanneer.

“We hebben het aangekondigd, maar toen veranderde de industrie om een ​​aantal redenen”, zei Söderström in de laatste aflevering van Decoder. “We gaan het doen, maar we gaan het doen op een manier die zinvol is voor ons en voor onze luisteraars. De branche veranderde en wij moesten ons aanpassen.”

Oorspronkelijk zei Spotify dat het plan was om HiFi tegen het einde van 2021 als premium-laag te lanceren. Sindsdien hebben Apple Music en Amazon lossless muziek aangeboden zonder extra kosten, en high-fidelity-muziek heeft zich ook verspreid naar andere diensten.

Toen Söderström aandrong op details over hoe de branche is veranderd of als de vertraging te wijten is aan kosten, protesteerde Söderström grotendeels. “We willen het doen op een manier waarbij het ook vanuit kostenoogpunt voor ons werkt. Om voor de hand liggende redenen mag ik geen commentaar geven op onze labelovereenkomsten, noch op wat andere spelers in de industrie hebben gedaan.”

De rand heeft onlangs vernomen dat Spotify HiFi al meer dan een jaar ready to go is. Het technische werk om de functie op de markt te brengen is grotendeels voltooid en het bedrijf heeft zijn volledige muziekcatalogus opnieuw opgenomen in verliesvrije kwaliteit. Medewerkers van Spotify hebben toegang tot HiFi. Maar aangezien het oorspronkelijk bedoeld was om meer te kosten dan het standaardplan (en dus de gemiddelde inkomsten per gebruiker van Spotify te verhogen), werd de lancering bedorven door Apple die gratis bundelde in Apple Music. Als je de antwoorden van Söderström leest, is het duidelijk dat Spotify niet van plan is hetzelfde te doen. Je kunt nu verwachten dat HiFi uiteindelijk zal verschijnen als onderdeel van een duurder plan – waarschijnlijk een abonnement dat ook ruimtelijke audio/Dolby Atmos en andere voordelen met betrekking tot audioboeken en podcasts omvat.

Wat betreft wanneer je kunt eigenlijk verwachten dat je naar lossless muziek op Spotify luistert, het enige dat Söderström zou bevestigen is dat HiFi “ooit komt”. Terwijl je wacht, heb je wat tijd om je aan te passen aan het nieuwe TikTok-achtige herontwerp van Spotify.