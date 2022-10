CNN-Umfragen zu wichtigen Senatswahlen finden in Wisconsin einen engen Wettbewerb und in Pennsylvania einen engen Vorsprung der Demokraten

CNN

In zwei Staaten mit republikanisch besetzten Senatssitzen, die sich als entscheidend für die Kontrolle der Kammer bei den Wahlen in diesem Herbst erweisen könnten, sieht sich ein Amtsinhaber einer gleichmäßig gespaltenen Wählerschaft gegenüber, während der Demokrat in der anderen einen knappen Vorsprung hat, so neue von SSRS durchgeführte CNN-Umfragen.

In Wisconsin zeigt die Umfrage keinen klaren Führer, wobei 50 % der wahrscheinlichen Wähler hinter dem republikanischen Senator Ron Johnson und 49 % hinter seinem demokratischen Herausforderer, dem staatlichen Lt. Gov. Mandela Barnes, stehen.

Im Rennen um den Sitz des republikanischen Senators Pat Toomey in Pennsylvania liegt der demokratische Lt. Gov. John Fetterman mit 51 % hinter dem republikanischen Kandidaten Mehmet Oz mit 45 % unter den wahrscheinlichen Wählern, ein Vorteil, der knapp außerhalb der Fehlerquote der Umfrage liegt.

In beiden Staaten ist die politische Landschaft, die diesen Rassen zugrunde liegt, ähnlich. Die Wirtschaft ist ein zentrales Thema für die Wähler, wenn sie entscheiden, wen sie für den Kongress unterstützen: 47 % in Wisconsin und 44 % in Pennsylvania wählen die Wirtschaft und die Inflation als wichtigste Themen bei ihrer Abstimmung. Das ist mehr als doppelt so viel wie die 19 % in jedem Staat, die Abtreibung, die in beiden Staaten an zweiter Stelle steht, als ihr Hauptthema nennen. Wahlrechte und Wahlintegrität landen in jedem Bundesstaat an dritter Stelle, wobei 14 % dies als ihr wichtigstes Thema in Wisconsin und 12 % in Pennsylvania als ihr wichtigstes Thema bezeichnen. Der Anteil, der die Wirtschaft als Hauptanliegen bezeichnet, ist unter republikanischen und unabhängigen wahrscheinlichen Wählern besonders groß. Eine breite Mehrheit der wahrscheinlichen Wähler in beiden Staaten sagt, dass sich die Wirtschaft dort verschlechtert (63 % sagen dies in Pennsylvania, 61 % in Wisconsin), und die Zustimmungsrate von Präsident Joe Biden ist in beiden Staaten tief unter Wasser (43 % stimmen zu, 57 % lehnen in Wisconsin ab). ; 45 % stimmen zu, 55 % lehnen sie in Pennsylvania ab).

Die republikanischen Kandidaten in beiden Bundesstaaten haben einen breiten Vorteil unter den Wählern, die sich auf wirtschaftliche Themen konzentrieren (Johnson führt Barnes mit 78 % zu 21 % unter den wahrscheinlichen Wählern an, die sagen, dass ihr Hauptthema die Wirtschaft ist, während Oz die Unterstützung von Fetterman in dieser Gruppe verdoppelt, 64 % zu 32 %).

Dennoch sind wahrscheinliche Wähler in diesen beiden kritischen Staaten im Allgemeinen uneins darüber, ob das Land besser dran sein wird, wenn die Republikaner im November die Kontrolle über den Kongress übernehmen. In Wisconsin sagen 46 %, dass es dem Land unter GOP-Kontrolle besser gehen würde, und gleiche 46 % sagen, dass es schlechter gestellt wäre, während die wahrscheinlichen Wähler in Pennsylvania 46 % besser und 45 % schlechter stellen.

Die Wähler in beiden Bundesstaaten geben mit weitaus größerer Wahrscheinlichkeit an, dass sie sich bei der Entscheidung, wen sie für den Senat unterstützen, auf die Positionen der Kandidaten konzentrieren (48 % nennen dies den wichtigsten Faktor bei ihrer Abstimmung in Pennsylvania, 45 % in Wisconsin) als sie darüber nachdenken, welche Partei letztendlich den Senat kontrollieren wird (27 % in Pennsylvania sagen, dass die Parteikontrolle für ihre Stimme am wichtigsten ist, 20 % in Wisconsin). Weitere 35 % in Wisconsin sagen, dass der Charakter und die Integrität der Kandidaten ihre wichtigsten Kriterien sein werden, während 25 % in Pennsylvania dasselbe sagen.

Issue-Wähler und Parteikontrollwähler unterscheiden sich in ihren parteipolitischen Entscheidungen in den beiden Staaten. In Pennsylvania brechen Wähler, die sagen, dass Parteikontrolle eine der wichtigsten Erwägungen ist, scharf für Oz ein, 57 % zu 42 %. Die Wähler in Wisconsin, die sich Sorgen um einen Parteivorteil im Senat machen, teilten sich jedoch zugunsten von Barnes auf, 54 % zu 45 %.

Die Wähler, die sich auf die Probleme in Pennsylvania konzentrierten, teilten sich fast gleichmäßig zwischen Fetterman und Oz auf, 49 % zu 47 %, während Johnson unter dieser Gruppe in Wisconsin einen breiten Vorteil hat, 58 % zu 41 %.

Aber in beiden Bundesstaaten hat der demokratische Kandidat einen breiten Vorsprung unter den Wählern mit Charakter und Integrität: Barnes liegt in dieser Gruppe mit 56 % zu 41 % an der Spitze von Johnson, während Fetterman Oz in dieser Gruppe wahrscheinlicher Wähler aus Pennsylvania mit 65 % zu 29 % übertrifft.

Obwohl Fetterman weitaus positiver angesehen wird als Oz in Pennsylvania (48 % der wahrscheinlichen Wähler haben eine positive Meinung über den demokratischen Kandidaten, 38 % über den republikanischen Kandidaten), ist seine ungünstige Bewertung fast so hoch (46 %). Eine Mehrheit, 55 %, sieht Oz ablehnend. Die Ansichten zu den beiden Kandidaten überschneiden sich kaum: 79 % der wahrscheinlichen Wähler in Pennsylvania mögen einen von ihnen und den anderen nicht, während nur 1 % beide positiv und nur 8 % beide negativ sehen.

In Wisconsin haben Barnes und Johnson Günstigkeitsbewertungen, die ungefähr gleich sind. Etwa die Hälfte hat eine negative Meinung von jedem von ihnen (51 % sehen Johnson negativ, 49 % Barnes), während etwas weniger sagen, dass sie einen positiven Eindruck haben (46 % sehen Johnson positiv, 44 % Barnes). Auch hier überschneiden sich die Meinungen kaum: 84 % sagen, dass sie einen der beiden Kandidaten mögen, aber nicht den anderen, nur 5 % haben eine negative Meinung zu beiden und 2 % geben an, dass sie sowohl Barnes als auch Johnson positiv gegenüberstehen.

In Wisconsin sind die Partisanen weitgehend konsolidiert, wobei 98 % der Demokraten hinter Barnes und 96 % der Republikaner hinter Johnson stehen. Die Unabhängigen teilten sich zwischen den beiden auf, 50 % hinter Barnes, 46 % hinter Johnson. Barnes hat breite Vorteile bei Frauen (57 % Barnes gegenüber 41 % Johnson), jüngeren Wählern (62 % Barnes gegenüber 36 % Johnson unter den unter 45-Jährigen) und weißen Wählern mit Hochschulabschluss (63 % Barnes gegenüber 36 % Johnson). Johnson übertrifft Barnes bei Wählern ab 45 Jahren (55 % Johnson zu 44 % Barnes), weißen Wählern ohne Hochschulabschluss (60 % Johnson zu 38 % Barnes) und Männern (58 % Johnson zu 41 % Barnes).

In Pennsylvania haben sich die Demokraten weitgehend um Fetterman konsolidiert: 97 % unterstützen ihn. Aber die Republikaner sind nicht so einheitlich in ihrer Unterstützung für Oz: 86 % unterstützen ihn. Unabhängige brechen zugunsten von Oz, wobei 54 % ihn unterstützen, ebenso wie weiße Wähler ohne Hochschulabschluss (56 %). Bei Männern (51 % Fetterman, 48 % Oz) und älteren Wählern (50 % Fetterman, 46 % Oz bei den über 45-Jährigen) liegen die beiden gleichauf, während Fetterman bei den jüngeren Wählern (53 % Fetterman, 43 % Oz bei den Jüngeren) führend ist unter 45), Frauen (52 % Fetterman, 43 % Oz) und weiße Wähler mit Hochschulabschluss (59 % Fetterman, 38 % Oz).

Relativ wenige wahrscheinliche Wähler in beiden Bundesstaaten sagen, dass sich ihre Meinung zu diesem Zeitpunkt im Rennen ändern könnte, obwohl es in Pennsylvania etwas mehr Raum für Änderungen gibt. Insgesamt geben dort 12 % der wahrscheinlichen Wähler an, dass sie sich entweder noch nicht für einen Kandidaten entschieden haben oder ihre Meinung über den jetzigen zurücknehmen könnten. Etwa die Hälfte der wahrscheinlichen Wähler, 48 %, sind überzeugte Unterstützer von Fetterman, während 40 % solide Unterstützer von Oz sind. In Wisconsin ist die Zahl der beweglichen Wähler kleiner: Nur 7 % sagen, dass sie sich noch nicht entschieden haben oder bereit sind, ihre Meinung zu ändern, während 47 % an Johnson-Wähler gebunden sind und 46 % engagierte Unterstützer von Barnes sind.

Die Motivation, in diesen beiden Bundesstaaten zu wählen, ist weit verbreitet, sogar unter dem breiteren Pool aller registrierten Wähler (60 % sind in Wisconsin äußerst motiviert, in Wisconsin zu wählen, 58 % sagen dasselbe in Pennsylvania) und verläuft in beiden Bundesstaaten ziemlich gleichmäßig über die Parteigrenzen hinweg.

Die CNN-Umfragen wurden von SSRS vom 13. bis 17. Oktober in Pennsylvania und Wisconsin durchgeführt, wobei eine Kombination aus Online- und Telefoninterviews verwendet wurde. Die Befragungsstichproben wurden ursprünglich aus zwei Quellen – einem wahrscheinlichkeitsbasierten Online-Panel und einer registrierungsbasierten Stichprobe – gezogen und kombiniert. Ergebnisse unter der vollständigen Stichprobe von 901 registrierten Wählern in Pennsylvania haben eine Fehlerspanne von plus oder minus 4,1 Punkten. In Wisconsin sind es 4,2 Punkte für die Gesamtstichprobe von 905 registrierten Wählern. Wahrscheinliche Wähler wurden in jedem Staat durch eine Reihe von Fragen über ihre Absicht, ihr Interesse an und ihre bisherige Geschichte der Stimmabgabe identifiziert. Die Ergebnisse unter 703 wahrscheinlichen Wählern in Pennsylvania haben eine Fehlerspanne von plus oder minus 4,6 Punkten; es sind 4,5 Punkte für die Stichprobe von 714 wahrscheinlichen Wählern in Wisconsin.