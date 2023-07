CNN

—



Präsident Joe Biden sagte CNN in einem Exklusivinterview, dass die Ukraine noch nicht bereit für eine NATO-Mitgliedschaft sei und sagte, dass Russlands Krieg in der Ukraine beendet werden müsse, bevor das Bündnis erwägen könne, Kiew in seine Reihen aufzunehmen.

Biden sagte Fareed Zakaria von CNN, dass die Diskussion über die bevorstehende Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO zwar verfrüht sei, die USA und ihre Verbündeten in der NATO jedoch weiterhin Präsident Wolodymyr Selenskyj und seinen Streitkräften die Sicherheit und Waffen zur Verfügung stellen würden, die sie benötigen, um zu versuchen, den Krieg mit Russland zu beenden.

Biden sprach mit Zakaria vor seiner einwöchigen Reise nach Europa, zu der auch ein NATO-Gipfel in Litauen gehört, bei dem Russlands Krieg in der Ukraine und Selenskyjs Vorstoß für eine NATO-Mitgliedschaft zu den Schlüsselthemen des Treffens gehören werden.

„Ich glaube nicht, dass es in der NATO Einigkeit darüber gibt, ob die Ukraine jetzt, in diesem Moment, mitten im Krieg, in die NATO-Familie aufgenommen werden soll oder nicht“, sagte Biden. „Wenn Sie das zum Beispiel getan haben, dann wissen Sie – und ich meine, was ich sage – wir sind entschlossen, jeden Zentimeter des Territoriums, das NATO-Territorium ist, zu verpflichten. Es ist eine Verpflichtung, die wir alle eingegangen sind, egal was passiert. Wenn der Krieg weitergeht, dann sind wir alle im Krieg. Wenn das der Fall wäre, befinden wir uns im Krieg mit Russland.“

Biden sagte, er habe ausführlich mit Selenskyj über das Thema gesprochen und gesagt, er habe dem ukrainischen Präsidenten gesagt, dass die USA während der Dauer des Prozesses weiterhin Sicherheit und Waffen für die Ukraine bereitstellen würden, so wie sie es für Israel tun.

„Ich denke, wir müssen einen rationalen Weg aufzeigen, damit sich die Ukraine für den Beitritt zur NATO qualifizieren kann“, sagte Biden und wies darauf hin, dass er die Forderungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor dem Krieg nach einer Zusage, die Ukraine nicht aufzunehmen, abgelehnt habe, weil Das Bündnis verfolge eine „Politik der offenen Tür“.

„Aber ich denke, es ist verfrüht, jetzt zu einer Abstimmung aufzurufen, denn es müssen noch andere Voraussetzungen erfüllt werden, darunter die Demokratisierung und einige dieser Themen“, sagte Biden.

Am Freitag gab das Weiße Haus bekannt, dass die USA zum ersten Mal Streumunition an die Ukraine schicken würden, ein Schritt, der dazu beitragen soll, die Munition der Ukraine im Zuge einer Gegenoffensive gegen Russland aufzustocken. Biden sagte Zakaria, es sei eine „schwierige Entscheidung“, der Ukraine die umstrittene Munition zu geben, er sei jedoch überzeugt, dass dies notwendig sei, da der Ukraine die Munition ausgeht.

Das NATO-Treffen findet auch zu einem Zeitpunkt statt, an dem Schweden versucht, dem westlichen Bündnis beizutreten, ein Schritt, der auf den Widerstand der Türkei und Ungarns stößt. Biden sagte Zakaria, er sei optimistisch, dass Schweden irgendwann in die NATO aufgenommen werde, und wies darauf hin, dass der größte Verweigerer, die Türkei, ebenso wie Griechenland, das für die Aufnahme Schwedens gestimmt habe, eine Modernisierung seiner F-16-Flotte anstrebe.

„Die Türkei strebt eine Modernisierung ihrer F-16-Flugzeuge an. Und (der griechische Premierminister Kyriakos) Mitsotakis in Griechenland sucht ebenfalls nach Hilfe“, sagte Biden. „Und so versuche ich, ganz offen gesagt, eine Art Konsortium zusammenzustellen, in dem wir die NATO im Hinblick auf die militärische Kapazität sowohl Griechenlands als auch der Türkei stärken und Schweden den Einstieg ermöglichen.“ . Aber es ist im Spiel. Es ist noch nicht fertig.“

In dem ausführlichen Interview diskutierten Biden und Zakaria auch andere wichtige außenpolitische Herausforderungen, darunter China, Saudi-Arabien und Israel.

Biden sagte, er sei zuversichtlich, dass der chinesische Präsident Xi Jinping die USA als das Land mit der größten Wirtschaft und militärischen Kapazität der Welt ablösen wolle, sagte aber auch, dass er glaube, dass die USA eine funktionierende Beziehung mit Peking haben könnten.

„Ich denke, es gibt einen Weg, eine Lösung zu finden und eine Arbeitsbeziehung mit China aufzubauen, die ihnen und uns zugute kommt“, sagte Biden. „Und das Letzte, was ich Ihnen sagen werde, ist, dass ich ihn auch angerufen habe, nachdem er sich mit den Russen über diese neue Beziehung usw. getroffen hatte. Und ich sagte: ‚Das ist keine Bedrohung.‘ Es ist eine Beobachtung.‘ Ich sagte: „Seit Russland in die Ukraine eingetreten ist, haben sich 600 amerikanische Unternehmen aus Russland zurückgezogen.“ Und Sie haben mir gesagt, dass Ihre Wirtschaft auf Investitionen aus Europa und den Vereinigten Staaten angewiesen ist. Und sei vorsichtig. Vorsichtig sein.'“

Biden sagte, Xi habe nicht mit ihm gestritten und bemerkte, dass China „Russland gegenüber nicht mit Vollgas vorgegangen“ sei.

„Er spricht davon, dass ein Atomkrieg eine Katastrophe sei, es sei so etwas wie Sicherheit nötig“, sagte Biden über den chinesischen Staatschef. „Ich denke also, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu bewältigen.“

Auf die Frage, ob er den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu ins Weiße Haus einladen würde, sagte Biden, dass Israels Präsident Isaac Herzog bald zu einem Besuch ins Weiße Haus kommen werde.

Im März kritisierte Biden Netanyahu für seinen inzwischen verworfenen Plan, die Justiz des Landes zu reformieren, ein seltener öffentlicher Fall, in dem die beiden Verbündeten öffentlich uneins waren.

Biden sagte Zakaria, dass er weiterhin davon überzeugt sei, dass eine Zwei-Staaten-Lösung der richtige Weg nach vorne im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sei, und er kritisierte einige Mitglieder von Netanyahus Kabinett für ihre Ansichten zu israelischen Siedlungen im Westjordanland.

„Jetzt ist nicht nur Israel im Westjordanland, es ist nicht ganz Israels Problem, aber sie sind ein Teil des Problems, und insbesondere jene Personen im Kabinett, die sagen: ‚Wir können uns niederlassen, wo immer wir wollen.‘ Sie haben kein Recht, hier zu sein usw.‘“, sagte Biden. „Und ich denke, wir haben regelmäßig mit ihnen gesprochen und versucht, das Geschehen einzudämmen, und hoffentlich wird Bibi sich weiterhin in Richtung Mäßigung und Veränderung bewegen.“

Biden verteidigte auch seine Reise nach Saudi-Arabien im vergangenen Jahr und sagte Zakaria, dass der Besuch eine Reihe von Erfolgen mit sich gebracht habe, beispielsweise die Einrichtung israelischer Überflüge über Saudi-Arabien. Auf die Frage, ob die USA den Saudis einen Verteidigungsvertrag und zivile Nuklearkapazitäten zur Verfügung stellen würden, wie Riad es verlangt habe, sagte Biden: „Da sind wir noch weit entfernt.“

„Ob wir ihnen ein Mittel zur Verfügung stellen würden, mit dem sie über zivile Atomkraft verfügen können und/oder ein Garant für ihre Sicherheit sein würden – ich denke, das liegt noch in weiter Ferne“, sagte Biden.