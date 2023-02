Minneapolis

Minister van Financiën Janet Yellen zei maandag dat ze gelooft dat de inflatie in de VS te hoog blijft, maar dat er een zachte landing op de radar is.

Tijdens een exclusief interview met CNN’s Melissa Bell uit Kiev zei Yellen dat de inspanningen van de Federal Reserve om de inflatie terug te dringen en tegelijkertijd een sterke arbeidsmarkt te behouden haalbaar lijken.

“Ik zou zeggen: ‘Tot nu toe, zo goed'”, zei Yellen, een voormalig Fed-voorzitter die de centrale bank leidde van 2014-2018.

“Natuurlijk zijn er risico’s en de wereldwijde situatie waarmee we worden geconfronteerd is zeer onzeker”, zei ze. “Daar kunnen schokken van komen. Maar kijk, de inflatie is nog steeds te hoog, maar in het algemeen, als je naar het afgelopen jaar kijkt, is de inflatie aan het dalen. En ik weet dat de Fed vastbesloten is om door te gaan met het proces om het terug te brengen naar meer normale niveaus, en ik geloof dat ze daarin zullen slagen.

Yellen was maandag in Kiev voor een onaangekondigd bezoek voor een reeks ontmoetingen en afspraken, onder meer met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, om de steun van de Verenigde Staten aan Oekraïne opnieuw te bevestigen en om de recente overdracht van $ 1,25 miljard aan economische en budgettaire hulp aan te kondigen.

In haar interview met Bell ging Yellen in op vragen over binnenlandse zaken, zoals inflatie en het overschrijden van het schuldenplafond, naast de effectiviteit van sancties tegen de Russische economie.

Yellen zei dat de “buitengewone maatregelen” die het ministerie van Financiën heeft genomen om het overschrijden van het schuldenplafond uit te stellen zal de rekeningen van de regering in ieder geval tot begin juni helpen betalen.

Ze zei dat het “onvoorstelbaar” zou zijn voor de Verenigde Staten – “wiens valuta, de dollar, dient als de reservevaluta van de wereld; een land met de diepste en meest liquide financiële markten waar staatsobligaties de ultieme veilige activa zijn” en “met een kredietrating die de Verenigde Staten altijd hebben gehad” – om zijn verplichtingen niet na te komen.

“Het is uiterst essentieel om dat te behouden om economische en financiële catastrofes te voorkomen”, vertelde ze aan CNN.

De enige oplossing voor dat probleem, zei Yellen, is dat het Congres “zijn verantwoordelijkheid neemt”, zoals het in de recente geschiedenis heeft gedaan om het schuldenplafond te verhogen om de reeds toegestane uitgaven te betalen.

“Het congres moet opstaan ​​en zeggen dat ze vastbesloten zijn om de regering de verschuldigde rekeningen te laten betalen”, zei ze.

Met betrekking tot de Russische economie, die niet is bezweken onder een reeks sancties van de Verenigde Staten en andere westerse landen, zei Yellen dat ze verwacht dat deze zwakker zal worden naarmate het land buitenlandse investeringen verliest en zijn reserves en regenfondsen opraakt.

“We zullen in de loop van de tijd een steeds grotere tol zien van het economische traject van Rusland”, zei ze. “En hun vermogen om de militaire uitrusting aan te vullen die tijdens hun aanvallen op Oekraïne is vernietigd, is zeer in gevaar gekomen.”

Toch hebben recente Amerikaanse inlichtingendiensten aangetoond dat China overweegt zijn steun aan de Russische economie en oorlogsinspanningen te vergroten, onder meer door drones en munitie te leveren. Een dergelijke stap zou “ernstige” gevolgen hebben, zei Yellen.

“We zijn heel duidelijk geweest dat we door geen enkel land systematische schendingen zullen tolereren van de sancties die we hebben ingesteld om Rusland de toegang tot militair materieel voor het voeren van deze oorlog te ontnemen”, zei ze. “En we zijn heel duidelijk geweest met de Chinese regering en hebben Chinese bedrijven en financiële instellingen duidelijk gemaakt dat de gevolgen van het overtreden van die sancties zeer ernstig zouden zijn.”