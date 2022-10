CNN erhält exklusive Beweise, die zeigen, dass der Demonstrant Nika Shahkarami verfolgt und dann von der Polizei festgenommen wurde, bevor er verschwand

Exklusive Beweise zeigen, dass der Demonstrant verfolgt und dann von der Polizei festgenommen wurde, bevor er verschwand

Nika Shahkarami ist zu einem der bekanntesten Gesichter im Iran geworden, nachdem sie am 20. September nach ihrer Teilnahme an Protesten in Teheran verschwunden war. Die iranischen Behörden behaupteten, sie sei später in dieser Nacht bei einem Vorfall, der nichts mit den Protesten zu tun hatte, aus einem Gebäude gestürzt. Aber durch die Analyse von über 50 von CNN erhaltenen Videos und das Gespräch mit sechs Augenzeugen hat CNN exklusive Beweise dafür, dass Nika nur wenige Stunden vor ihrem Verschwinden von der Polizei verfolgt und dann festgenommen wurde. Katie Polglase von CNN berichtet.