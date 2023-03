Slechts enkele weken nadat het nieuws die technische site brak CNET stilletjes kunstmatige intelligentie gebruikte om artikelen te produceren, heeft het bedrijf volgens meerdere mensen met kennis van de situatie te maken met uitgebreide ontslagen, waaronder een aantal oude werknemers. De ontslagen in totaal ongeveer een dozijn mensen, een CNET stafmedewerker zegt, of ongeveer 10 procent van de openbare masthead.

De ontslagen begonnen donderdagochtend en werden intern aangekondigd via e-mail door Red Ventures, het door private equity gesteunde marketing-geworden-mediabedrijf dat CNET in 2020. In de e-mail suggereerde een leidinggevende van Red Ventures dat de bezuinigingen waren doorgevoerd om zich te concentreren CNET op gebieden waar de site erin kan slagen verkeer op Google Zoeken te genereren – een topprioriteit voor het bedrijf.

“Om ons voor te bereiden op een sterke toekomst, zullen we ons moeten concentreren op hoe we onze operaties en onze tech-stack vereenvoudigen, en ook op hoe we onze tijd en energie investeren”, schreef Carlos Angrisano, president financiële diensten bij Red Ventures.

CNET zal zich richten op ‘autoriteit’, een statistiek die Google in overweging neemt bij het rangschikken van zoekresultaten

Angrisano zegt impliciet wat Red Ventures ‘- en CNET’s — focus zal in de toekomst liggen: dekkingsgebieden waar het bedrijf “een hoge mate van autoriteit, relevantie, differentiatie” heeft en “een groot verschil kan maken in het leven” van het publiek. “Autoriteit” is een van de statistieken die Google benadrukt voor websites, omdat het bepaalt welke inhoud hoog scoort in de zoekresultaten.

Onder Red Ventures, voormalig CNET medewerkers zeggen dat de focus van de vereerde publicatie steeds meer het winnen van Google-zoekopdrachten werd door prioriteit te geven aan SEO. Op deze veelbezochte artikelen propt het bedrijf lucratieve affiliate marketing-advertenties voor zaken als leningen of creditcards, waarbij het elke keer dat een lezer zich aanmeldt, wordt verzilverd.

In de e-mail zei Angrisano CNET zou zich richten op consumententechnologie, huis en welzijn, energie, breedband en persoonlijke financiën – de secties waar Red Ventures het beste geld mee zou kunnen verdienen, zegt een huidig ​​​​staflid.

“Maar die secties zijn schaduwen van wat ze ooit waren, vooral thuis”, zegt de stafmedewerker. “Als je dat gedeelte op de juiste manier wilt doen, verkoop je je Smart Home niet, raak je het videoteam kwijt en maak je je redactie kreupel.”

In januari, futurisme gemeld dat CNET had sinds november vorig jaar tientallen artikelen gepubliceerd die waren gegenereerd met behulp van AI-tools, tot grote verbazing van de lezers – de outlet had dit niet formeel aangekondigd. Andere eigendommen van Red Ventures, Bankrate en CreditCards.com, hadden ook soortgelijke stukken gepubliceerd. Het bedrijf stopte de praktijk na publieke verontwaardiging en feitelijke fouten in verhalen en beloofde alle artikelen te controleren met behulp van AI-systemen. Op CNETwerden uiteindelijk in meer dan de helft van de artikelen correcties aangebracht.

Hoewel de AI-gegenereerde verhalen in januari op pauze werden gezet, bereidt Red Ventures zich voor om de tool binnenkort weer in te zetten, volgens een interne bijeenkomst eind februari, voor het eerst gerapporteerd door futurisme en bevestigd door De rand.

Zelfs voorbij de verschuiving naar affiliate marketing, voormalig CNET personeel verteld De rand dat de arbeidsomstandigheden onder Red Ventures sinds de overname zijn verslechterd. Voormalig personeel vertelde over meerdere gevallen waarin CNET werknemers werden onder druk gezet om hun berichtgeving over bedrijven die met Red Ventures adverteerden te wijzigen – een flagrante schending van de journalistieke ethiek die CNET’s redactionele onafhankelijkheid ernstig in gevaar.