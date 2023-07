Das Hauptziel des Clubs wird darin bestehen, die fünf Neulinge der Gruppe zu schützen, die besonders gefährdet sind: Reps. Eli Crane (R-Ariz.), Anna Paulina Luna (R-Fla.), Josh Brecheen (R-Okla.), Andy Ogles (R-Tenn.) und Keith Self (R-Texas).

McIntosh schrieb, der Club werde auch alle Hauptherausforderer der 15 anderen Mitglieder genau überwachen, einer Gruppe, zu der einige der größten Aufrührer des Kongresses gehören, wie etwa Rep. Lauren Boebert (R-Colo.), Matt Gaetz (R-Fla.), Paul Gosar (R-Ariz.) und Andy Biggs (R-Ariz.). Rep. Matt Rosendale (R-Mont.), der über eine Kandidatur im Senat nachdenkt, steht ebenfalls auf der Liste.

McCarthy gewann den Rednerposten nach historischen und umstrittenen 15 Wahlgängen. Er war gezwungen, eine lange Liste von Zugeständnissen aufzustellen, um seine Kritiker für sich zu gewinnen.

Das Memo des Clubs scheint dazu gedacht zu sein, alle Verbündeten McCarthys zu verschrecken, die gegen diejenigen schwören, die gegen seine Kandidatur als Redner gestimmt haben. McIntosh bemerkte, dass seine Gruppe bei der Wahl von 17 der 20 Mitglieder mitgewirkt habe, und lobte sie für ihre Arbeit, „um konservative Prioritäten voranzutreiben und während der Sprecherverhandlungen im Januar einen transparenteren und verantwortungsvolleren Gesetzgebungsprozess im Repräsentantenhaus zu etablieren“.

Bisher konnte kaum ein Mitglied der Gruppe Hauptherausforderer gewinnen, die ernsthaft Geld auftreiben konnten.

Doch die primären Herausforderungen standen für den Club im Vordergrund, der sich bereit erklärte, McCarthys Sprecherschaft im Austausch für einen Waffenstillstand mit seinem größten Super-PAC zu unterstützen. Diese Gruppe, der Congressional Leadership Fund, gelobte, keine Ausgaben für offene Vorwahlen in dunkelroten Bezirken zu tätigen – was sie ohnehin nur selten tat. Und es werden bereits keine Ausgaben gegen republikanische Amtsinhaber getätigt.

In dem Memo wies der Club auch darauf hin, dass es auch den drei Mitgliedern der 20 helfen würde, die bei einer Parlamentswahl am stärksten von den Demokraten bedroht sein könnten: Boebert, Luna und Rep. Scott Perry (R-Pa.). Boeberts Herausforderer im Jahr 2022, Adam Frisch, tritt erneut an, nachdem er sie im letzten Herbst beinahe besiegt hatte. Er kündigte an, im zweiten Quartal dieses Jahres satte 2,6 Millionen US-Dollar einzusammeln.