Clovis geht in Konkurs, um einen Krebsmedikamentenkandidaten an Novartis zu verkaufen

Clovis Oncology Inc., Hersteller des Medikaments Rubraca gegen Eierstock- und Prostatakrebs, meldete am Wochenende Konkurs an, da das Unternehmen beabsichtigte, seine Rechte an einer in der Entwicklung befindlichen Krebstherapie an den Schweizer Pharmariesen Novartis AG zu verkaufen.

Novartis Innovative Therapies AG hat zugestimmt, eine Vorauszahlung von 50 Millionen US-Dollar für den klinischen Kandidaten von Clovis, FAP-2286, zu leisten und könnte weitere 333,75 Millionen US-Dollar zahlen, wenn bestimmte Entwicklungsmeilensteine ​​erreicht werden, plus 297 Millionen US-Dollar für spätere Verkaufsziele.