Clips-Vertreter sagen, Harden sei nach LA gekommen, um „eine Meisterschaft zu gewinnen“

Oh, YoungmisukESPN-Mitarbeiterautor4-minütige Lektüre

Harden und Tucker kommen nach einem Tausch gegen die Clippers in der Crypto.com Arena an James Harden und PJ Tucker betreten die Crypto.com Arena, nachdem sie von den 76ers zu den Clippers gewechselt sind.

LOS ANGELES – Die LA Clippers glauben, dass James Harden mit einem Ziel vor Augen zu ihnen kommt und bereit ist, Opfer zu bringen, um eine Meisterschaft zu gewinnen.

Lawrence Frank, Präsident der Basketball-Abteilung der Clippers, sagte, in LA habe es ein Muster gegeben, dass Harden sein Spiel opferte, um sich an die Talente um ihn herum anzupassen, seit er in Brooklyn war, während einer verletzungsbedingt verkürzten Zeit bei Kevin Durant und Kyrie Irving und zuletzt bei Joel Embiid in Philadelphia.

„James Harden hätte letztes Jahr ein All-Star sein sollen“, sagte Frank über den neuen Star Guard der Clippers. „Aber er ist ein 10-facher All-Star. Er verfügt über erstklassige Fähigkeiten und alles, was ihn interessiert, ist eines: Er möchte eine Meisterschaft für die LA Clippers gewinnen.“

„Er möchte Teil von etwas sein, das größer ist als er selbst. Er hat alle individuellen Auszeichnungen erhalten. Ihm geht es darum, etwas ganz Besonderes zu tun.“

Harden war wütend auf den Basketball-Präsidenten von Philadelphia, Daryl Morey, und beantragte einen Tausch bei den Clippers. Diese Woche erhielt er schließlich seinen Wunsch, als die beiden Teams einen Deal aushandelten, der am Mittwochmorgen offiziell wurde.

Der 34-jährige Harden bezeichnete den Basketball-Präsidenten der 76ers, Daryl Morey, während eines Werbeauftritts in China im August mehrmals als „Lügner“.

Aber er sah sehr glücklich aus, als er am Dienstagabend bei den Clippers ankam, als er mit seinem ehemaligen Rockets-Teamkollegen Russell Westbrook scherzte und in der Umkleidekabine sogar „You Dropped A Bomb On Me“ von der Gap Band sang, bevor die Clippers am Dienstag Orlando besiegten Nacht.

Harden trug am Mittwoch keinen Anzug, saß aber beim Spiel der Clippers gegen die Los Angeles Lakers mit seinem neuen Team auf der Bank. PJ Tucker, der von Philadelphia mit Harden getauscht wurde, bestritt sein erstes Spiel mit seinem neuen Team gegen die Lakers.

Da er vier Tage frei hatte, bevor er am Montag im Madison Square Garden gegen die New York Knicks sein potenzielles Clippers-Debüt gab, begann Harden am Mittwoch, mit den Trainern das System der Clippers durchzugehen. Cheftrainer Ty Lue wird diese seltene Pause in der regulären Saison als eine Art Minicamp zur Integration von Harden und Tucker betrachten.

Aber Lue und Frank glauben, dass ihre vier Stars – Harden, Kawhi Leonard, Paul George und Russell Westbrook – bereits auf einer Wellenlänge sind, wenn es darum geht, alles Nötige zu tun, um den ersten NBA-Titel der Franchise zu gewinnen.

„Sie befinden sich alle in der richtigen Phase ihrer Karriere, in der es ein gemeinsames Ziel gibt“, sagte Frank. „Weil diese Jungs alle individuellen Erfolge vorweisen können. Sie haben eine Menge Geld verdient. Hier geht es um ein einziges Ziel.“

Da alle vier ihrer Stars in dieser Gegend aufgewachsen sind und für die Clippers spielen wollten, hoffen die Clippers auch, dass sie einen Weg finden, dies zum Laufen zu bringen.

„Nur Opfer zu bringen wird das Größte sein“, sagte Lue über das, was die Clippers tun müssen. „Und die Jungs, die wir haben, vier Jungs aus LA und vier Jungs, die in ihrer Karriere viel erreicht haben. Wir haben darüber gesprochen, nur die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist alles, worauf wir uns konzentrieren, und sie werden eine Menge einstecken.“ Opfer, seien es Schüsse, seien es Minuten, und dazu sind sie bereit.

„Wir haben also über die richtigen Dinge gesprochen und jetzt ist es meine Aufgabe, einfach dafür zu sorgen, dass ich die Teile an die richtige Stelle setze, um sicherzustellen, dass wir erfolgreich sind.“

Frank ärgerte sich über die Frage, wie wichtig es sei, Harden zu übernehmen, da Kawhi Leonard und Paul George Ruhe brauchten. Leonard bestritt in der letzten regulären Saison verletzungsbedingt 52 Spiele und George 56. George war verletzt und spielte während der Niederlage der Clippers in der ersten Runde gegen Phoenix nicht, während Leonard in den ersten beiden Spielen der Serie spielte, bevor er sich einen Meniskusriss zuzog.

„Nun, zum einen ist die Kawhi- und PG-Ruhe-Sache irgendwie Bullshit—“, schoss Frank zurück. „Es gibt einen Unterschied zwischen Verletzungen und Ruhepausen. Kawhi und Paul waren letztes Jahr verletzt. Diese Jungs arbeiten extrem hart, um ihren Ruf zu schädigen, sodass die Leute Ruhepausen einlegen oder nicht spielen wollen. Diese Jungs sind zum Beispiel die besten Konkurrenten.“ , ihre erste Wahl zur Hall of Famers.

„Mit James war es eine Gelegenheit, Kawhi und Paul zu maximieren und uns die höchste Siegchance zu geben. Es liegt nicht nur in unserer Verantwortung gegenüber Kawhi und Paul, dem Trainerstab, den Menschen in der Organisation, sondern auch gegenüber unseren Fans.“ Schauen Sie sich jede einzelne Möglichkeit an, wie wir unsere Decke anheben können. James ist ein Deckenangehobener.