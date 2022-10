Das Schweizer Unternehmen Climeworks plant, die Technologie der ersten Generation, die es zu einem Pionier im Geschäft der Kohlenstoffentfernung gemacht hat, auslaufen zu lassen. Der Schritt ist Teil der Abkehr von Climeworks vom Verkauf seines abgeschiedenen Kohlendioxids an Unternehmen wie Coca-Cola. Stattdessen will sich Climeworks auf Bemühungen konzentrieren, das CO2 dauerhaft im Untergrund zu speichern.

Climeworks war das erste Unternehmen, das Kohlendioxid aus der Luft saugte und es bereits 2017 als Produkt verkaufte. Damals wurde seine Direct Air Capture (DAC)-Anlage namens Capricorn in Hinwil, Schweiz, eröffnet. Die bloße Existenz von Capricorn war nicht nur die Grundlage für das kontinuierliche Wachstum von Climeworks, sondern auch ein wichtiger Meilenstein für die brandneue Industrie zur CO2-Entfernung. Fünf Jahre später ist Capricorn im Wesentlichen veraltete Klimatechnologie.

Climeworks gab bekannt, dass es „complete[d] die Phase des kommerziellen Betriebs seiner DAC-Anlage in Hinwil, die zum Auslaufen der Technologie der ersten Generation führt.“ Mit anderen Worten, die Anlage bindet kein CO2 mehr, bestätigt Climeworks-Presseleiterin Judith Hebekeuser mit Der Rand in einer E-Mail.

Climeworks machte in seiner Ankündigung deutlich, dass es nun „die Skalierung seiner dauerhaften Kohlendioxidentfernung“ priorisiert. Und Steinbock wurde einfach nicht gebaut, um das Planetenerwärmungsgas dauerhaft aus der Atmosphäre zu entfernen. Es begann damit, CO2 an ein Gewächshaus in der Nähe zu liefern, das es zum Anbau von Gemüse verwendete. Dann kam 2019 Coca-Cola HBC Schweiz hinzu und begann mit dem Kauf des CO2 zur Karbonisierung von Mineralwasser. Laut Climeworks war dies das erste Mal, dass die Direct-Air-Capture-Technologie in der Getränkeindustrie eingesetzt wurde. Capricorn hat der Welt gezeigt, dass die Technologie zur Abscheidung von CO2 direkt aus der Luft im kommerziellen Maßstab funktionieren könnte.

Die Herausforderung besteht darin, dass das Knallen von Seltersflaschen dieses CO2 schließlich wieder in die Luft freisetzt. Und Capricorn, das als Demonstrationsprojekt begann, hat nicht sehr viel CO2 abgeschieden. Um den Klimawandel wirklich einzudämmen, werden gewaltige Mengen an Kohlendioxid benötigt abzuziehen und dauerhaft zu speichern.

Darauf zielen die neueren Bemühungen von Climeworks ab. Im September 2021 eröffnete es die bisher größte Anlage zur direkten Luftabscheidung namens Orca, die in der Lage ist, 4.000 Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft zu entfernen, verglichen mit den mehreren hundert Tonnen CO2, die Capricorn jährlich auffängt. Im Juni machte Climeworks den Spatenstich für Mammoth, das voraussichtlich neunmal mehr CO2 binden wird als Orca. Sowohl Orca als auch Mammoth liegen strategisch günstig in Hellisheiði, Island – wo relativ junge Basaltgesteinsformationen ausreichend Speicher für das abgeschiedene CO2 in der Nähe der Anlage bieten können, in der es abgeschieden wird.

Lustigerweise stellen die isländischen Betriebe von Climeworks immer noch eine Art Sprudelwasser her, mit Hilfe der Firma Carbfix, mit der sie zusammenarbeiten, um das CO2 zu speichern. Nachdem es aus der Luft gefiltert wurde (mit Hilfe von Schiffscontainern, die mit riesigen Ventilatoren gefüllt sind), wird jede Tonne CO2 mit etwa 27 Tonnen Wasser vermischt. Dieses sprudelnde Wasser wird dann in den Boden injiziert, wo es mit dem Basaltgestein reagiert, um Karbonatmineralien zu erzeugen. Die Idee ist, dass wir uns, sobald sich das sprudelnde Wasser in festes Gestein verwandelt hat, keine Sorgen mehr machen müssen, dass das CO2 entweicht und unseren Planeten aufheizt.

Wenn sich das alles sehr modern anhört, dann deshalb, weil es das auch ist. Vor Capricorn gab es außerhalb der Labore nicht viel Arbeit, um den Klimawandel auf diese Weise anzugehen. Sicherlich ist noch ein langer Weg zu gehen, um zu beweisen, dass die Technologie, die Wirtschaft und die Politik in Bezug auf die CO2-Entfernung ausreichend aufeinander abgestimmt sein können, um einen signifikanten Einfluss auf die Klimakrise zu haben. Der anfängliche Erfolg von Capricorn war Teil dieser Reise. Jetzt, da die Anlage den Bemühungen zur dauerhaften CO2-Entfernung in den Hintergrund tritt, markiert Capricorn einen weiteren Wendepunkt für die Branche.