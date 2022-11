Clever kaschiert: Mercedes-Benz T 180 – im Grunde kein echter Mercedes

Der Buchstabe T war bei Mercedes eigentlich den Kombi-Versionen der Limousinen vorbehalten. Nun dient er auch als Serienname für einen Hochdach-Kombi. Es ist neu, aber nicht unbekannt. Die neu eingeführte T-Klasse stammt wie der Citan aus der Partnerschaft mit Renault.

Mercedes hat einen hervorragenden Ruf, der verteidigt werden muss. Es erscheint daher etwas verwunderlich, dass ein Sternträger im Grunde kein echter Mercedes ist. Es geht um die neu aufgelegte T-Klasse, die wie ihr zwischen 2012 und 2021 gebauter Vorgänger Citan aus der Partnerschaft mit Renault stammt. Aber anders als der Citan wird die neue T-Klasse selten als Kangoo unter falscher Flagge gesehen. Mercedes hat dem mit reichlich Auto-DNA gesegneten Hochdach-Kombi einen eigenen Stempel verpasst, der dem Ruf der Marke gerecht wird.

Der 4,5-Meter-Mercedes ist ein Auto mit viel Nutzfahrzeugcharakter. (Foto: Mercedes-Benz)

Da ist die Optik. Im Gegensatz zum alten Citan mit seinen unharmonischen Proportionen ist die neue T-Klasse eine Form, die mit ihrer eigenständigen Frontgestaltung dem großen Stern im Kühlergrill einen würdevollen Rahmen gibt. Im Gegensatz zum Kangoo verzichtet das Stuttgarter Pendant auf SUV-Allüren. Dennoch ist auch die T-Klasse ein imposanter Anblick. Das liegt natürlich an seiner schieren Größe, denn der Benz ist mit 4,5 Meter ziemlich lang, mit 1,81 Meter ziemlich hoch und mit 1,86 Meter ziemlich breit.

Auch innen ein Riese

Der große Mann ist kein leeres Versprechen, denn auch das Innere der T-Klasse ist ein Riese. Der Entwicklungsspielraum für die maximal fünf Insassen ist über jeden Zweifel erhaben. Dank der im 90-Grad-Winkel zu öffnenden Türen genießen vordere Gäste einen bequemen Einstieg und eine leicht erhöhte Sitzposition. Die mehrfach verstellbaren Sitze bieten auch auf langen Fahrten angenehmen Fahrkomfort. Das gilt auch für die Rücksitze auf der Rückbank, die über Schiebetüren erreichbar sind.

Große Klappe, viel dahinter: Mehr als 2000 Liter Gepäck können im Fond der Tramp-Klasse transportiert werden. (Foto: Mercedes-Benz)

Das Cockpit überrascht mit viel Look and Feel à la Mercedes. Abgesehen von der Benutzeroberfläche der Klimaautomatik bleiben die Ähnlichkeiten mit dem Kangoo-Gerät gering. Das optionale Lederlenkrad mit Touch-Bedienung, der belederte Automatik-Wählhebel, runde Luftdüsen, die Bordcomputergrafik – alles trägt eine Mercedes-Handschrift. Es dominiert die Farbe Schwarz, die gepaart mit viel Chromschmuck sehr schick wirkt.

Was jedoch bei genauerem Hinsehen auffällt: Hartplastik dominiert die Oberflächen. Lediglich Kunstledereinlagen in den Türverkleidungen und ein Bezug in samtiger Lederoptik auf dem Armaturenbrett vermitteln ein wenig haptische Finesse. Vor allem aber scheint die Verarbeitung insgesamt besser zu sein als beim Renault-Pendant. Anders als bei der Fahrvorstellung des neuen Kangoo im Jahr 2021 sind uns diesmal keine Knarzgeräusche mehr aufgefallen.

Sattes Schaltgefühl

Die vorderen Türen öffnen fast in einem 90-Grad-Winkel. (Foto: Mercedes-Benz)

Mercedes-Feeling kommt auch auf, wenn man die rechte Hand auf den griffigen Lederschaltknauf des Siebengang-Doppelkupplungsgetriebes legt und nach Anspringen des Benzinmotors mit vollem Schaltgefühl auf D drückt. T 180 heißt die von uns getestete Spitzenmotorisierung mit einem 1,3-Liter-Vierzylindermotor, der 96 kW/131 PS leistet. Den Sprint auf 100 km/h absolviert der 1,6-Tonner in 11,6 Sekunden, maximal knapp über 180 km/h.

Im Zusammenspiel mit dem Selbstschaltgetriebe wird der Benziner als angenehm leise empfunden, zumal die mit der Geschwindigkeit zunehmenden Windgeräusche und steigende Verbrauchswerte zu einer entspannteren Fahrweise animieren. In unserem Fall verbrauchten wir auf Autobahntouren, hauptsächlich bei 130 km/h, 7,6 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer. Das Fahrverhalten ist Pkw-ähnlich verbindlich und neutral, mit Weichfußqualitäten – wie man es eigentlich von einem Mercedes erwartet – kann der Unterbau aber nicht aufwarten.

Der Franzose mit dem Stern glaubt fest an seine Mercedes-Identität. (Foto: Mercedes-Benz)

Die T-Klasse ist ein Nutzfahrzeugtyp, der einige praktische Vorteile mit sich bringt. Über 500 Liter Gepäck passen fensterhoch in den Kofferraum. Wird die Lehne der Rückbank umgeklappt, vergrößert sich der Stauraum dank absenkbarer Sitzflächen auf über 2100 Liter. Fast schon überdimensioniert ist die große Heckklappe, deren Schließen Kraftaufwand erfordert. Dafür erleichtert der Gepäckraum mit seiner niedrigen Ladekante das Einladen schwerer Gegenstände. Durch Umklappen der Rücksitzlehne vergrößert sich die Laderaumlänge von 1,02 auf 1,88 Meter.

Hinten ist ein Nickerchen möglich

Wenn Sie möchten, können Sie sich im Fond der T-Klasse für ein Nickerchen oder sogar für eine Nacht ausstrecken. Auch Fahrräder lassen sich problemlos verladen, ohne die Laufräder zu demontieren. Familien oder Freizeitsportler – die gerne mit Kindern, Sack, Hund und/oder Kegel unterwegs sind – kommen hier genauso auf ihre Kosten wie beim Kangoo oder dem ebenfalls seit diesem Jahr erhältlichen Schwestermodell Nissan Townstar.

Auch das Infotainmentsystem bietet Mercedes Look and Feel. (Foto: Mercedes-Benz)

Apropos: Auch bei den Kosten liegt das T-Modell auf Augenhöhe mit Mercedes. Rund 32.000 Euro verlangen die Schwaben für den von uns getesteten Topmotor T 180. In unserem Fall stieg der Preis zusammen mit der höchsten Ausstattungslinie Progressiv, Automatik und einigen weiteren Extras auf fast 45.000 Euro, was auch die Obergrenze der Baureihe markiert. Nur wenige Ausstattungswünsche bleiben offen. Einer war ein Abstandstempomat, der nicht angeboten wird. Eine Distronic, wie Mercedes diese Funktion nennt, soll laut Hersteller aber zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Mercedes-Benz T 180 7-Gang DCT – Technische Daten