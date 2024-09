Mönchengladbach – Der frühere Bundesliga-Profi Claus Reitmaier (60) atmet auf. Seine vermissten Kinder Whitney (8) und Cyril (5) sind zurück! Seine Ex-Frau Pricilla Patricia L. tauchte im Januar 2023 mit ihnen unter. Seit Anfang August wird sie international gesucht. Am Freitag stellte sie sich.

„Frau L. hat sich am Freitag, 20. September, dem Amtsgericht Mönchengladbach gestellt. Der gegen sie erlassene Haftbefehl wurde unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Das Foto entstand wenige Tage vor dem Verschwinden der Kinder. Am Freitag konnte Papa Reitmaier die beiden wieder in den Armen halten Foto: Claus Reitmaier

Reitmaier: Meine Kinder sind gerettet

Und weiter: „Der Aufenthaltsort der entführten Kinder ist bekannt. Beiden geht es gut.“

Auf Instagram feierte der Ex-Fußballer sein größtes Glück und schrieb: „Hallo, es ist geschafft, alle Vermisstenanzeigen können gelöscht werden. Bitte nehmt sie alle runter, die Kinder sind in Sicherheit. Gott sei Dank. Danke für eure Unterstützung!“

„Ich bin überglücklich, dass ich heute nach 616 Tagen meine Kinder wiedersehen konnte“, sagte Claus Reitamier am Freitagabend zu BILD. „Die Kinder sind gerettet. Ich hoffe, dass jetzt alles gut wird.“

Reitmaiers Ex-Partnerin brachte keine Kinder zurück

Der ehemalige Partner des Ex-Profis Claus Reitmaier (sie waren nicht verheiratet) hatten die beiden Kinder entgegen der Sorgerechtsvereinbarung am 15.01.2023 nicht an den Vater zurückgegeben.

Trotz umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern konnte der Aufenthaltsort der Frau und der Kinder über Monate hinweg nicht ermittelt werden.

Mit diesem Foto suchte die Polizei nach Claus Reitmaiers ehemaliger Lebensgefährtin, die mit den beiden Kindern untergetaucht war. Foto: Polizeidirektion Harburg

Daher hat das Amtsgericht Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen nationalen und europäischen Haftbefehl und ordnete eine öffentliche Fahndung nach dem Angeklagten anBeide wurden inzwischen zurückgezogen, nachdem sich die 35-jährige Frau gestellt hatte.

Torwart Claus Reitmaier spielte insgesamt 347 Mal in der Bundesliga für Wolfsburg, Karlsruhe, Stuttgarter Kickers, Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach Foto: picture Alliance / Achim Scheidemann

Nach BILD-Informationen meldete sich Frau L. am Freitag in Absprache mit ihrem Anwalt bei der Polizei. Sie soll sich zuletzt einige Zeit in Norddeutschland und Österreich aufgehalten haben, während die Kinder bei der Großmutter waren.