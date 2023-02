Claudio Pizarro kaufte mit Joey Barton ein Pferd und benannte es nach einem Song der Arctic Monkeys

Wenn es um ehemalige Fußballer oder Manager geht, die Rennpferde besitzen, wird natürlich oft am meisten über Michael Owen und Sir Alex Ferguson gesprochen.

Beide sind begeisterte Pferderennfahrer, wobei Owen seine eigenen erfolgreichen Ställe besitzt, während Ferguson sich 2002 mit John Magnier, einem Großaktionär von Manchester United, über den Besitz des europäischen Pferdes des Jahres 2002, Rock of Gibraltar, gestritten hat.

Der Besitz von Rennpferden ist jedoch nicht viel seltsamer als damals, als der ehemalige Stürmer von Chelsea, Bayern München und Werder Bremen, Claudio Pizarro und Joey Barton, einst ein gemeinsames Pferd besaßen, das ihm den Namen Crying Lightning gab, nach der ersten Single aus dem dritten Album der Arctic Monkeys, Humbug.

Bestätigen zu VierVierZwei dass sie sich das Doppeleigentum an dem Rennpferd teilten, erklärt Pizarro, wie die Partnerschaft zustande kam.

„Joey hatte denselben Rennleiter wie ich und so wurde ich ihm vorgestellt“, erklärt Pizarro FFT. „Wir trafen uns und dachten nur: ‚Lass uns ein Pferd zusammen haben!‘

„Wir haben es nicht mehr, aber es hieß Crying Lightning.

„Ich liebe Pferde. Ich habe zu Hause in Peru ziemlich viele besessen und sie gerne nach deutschen Fußballern oder Städten benannt: Don Jupp, Uli Hoeneß und Müller … Gerd, nicht Thomas!“

Tatsächlich besitzt Pizarro Berichten zufolge mehr als 50 Rennpferde in Südamerika und nimmt seit seinem Ausscheiden aus dem Profifußball im Jahr 2020 regelmäßig an Treffen teil.

Die besten Angebote von heute auf FM23 (öffnet in neuem Tab) (öffnet in neuem Tab) (öffnet in neuem Tab) (öffnet in neuem Tab)

Während Barton und Pizarro nie für denselben Verein spielten – Pizarro verbrachte 2007/08 nur eine Saison in England bei Chelsea, bevor er nach Deutschland zurückkehrte – trat Crying Lightning 13 Mal an, gewann drei Mal und landete in den Top 3 zwei weitere.

Das letzte Rennen von Crying Lightning fand im Februar 2012 auf der Pferderennbahn Tampa Bay Downs in Florida statt.

Berichten zufolge besitzt Pizarro mehr als 50 Rennpferde in Südamerika, während Barton auch eine Reihe anderer Pferde hatte, die nach Liedern benannt wurden – vor allem My Propeller, eine weitere Nummer von Arctic Monkeys, und Hand in Glove, eine Single von The Smiths.