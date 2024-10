Quizshows op tv sinds een Phänomen. Op de gezellige bank brengen we de hele dag samen door. Wanneer een man in de studio aanwezig is, worden de Scheinwerfer en Kameras auf einengerichtet sind, dann herrscht plötzlich in een heel andere sfeer. Dann is Druck da. Bekam am Freitagabend (4 oktober 2024) met „Gefragt – Gejagt“-Kandidatin Janine zu spüren.

De Quiz Show-kandidaten, die zichzelf zagen als “No Risk, No Story” met de Brust en de Aussage “Heul doch” met hun Handen tätowiert, in de Schnellraterunde 2.000 Euro erspielt, kregen “Gefragt – Gejagt”- Jager Adriane Rickel.

„Gefragt – Gejagt“: Zo werd de jager geleid

Waarom dacht je dat jouw leven er zo uit zou zien, dat Janine die nervositeit zou opmerken? En dat is het einde van de dag met een paar momenten. En dat is een zaak voor zowel de Entscheidenden.

++ Alexander Bommes: Kurz vor letzter „Gefragt – gejagt“-Sendung geht die Nachricht um ++

We wisten dus dat ARD-moderator Alexander Bommes sinds 1928 was verwijderd, dus we konden ze tegelijkertijd in een petrischaaltje in een laboratorium uitlezen. Die Antwort was duidelijk: Dabei handelde als natuurlijk met de penicilline. Leider jedoch hat Janine in haar Aufregung het Antwort “Insuline” eingeloggt.

“Gefragt – Gejagt”-kandidaat vlucht in ARD-Show

Een fauxpas, ze werden meteen opgemerkt. “Oh, tot ziens”, neem afscheid van de “Gefragt – Gejagt”-kandidaat. Schließlich war ihr durchausst, dieser Fehler ihr Aus bedeuten würde. En met Adriane Rickel was hij meer dan bereid om bij hem te wonen.

„Aber Janine is maar auch, man ziet es maar ganz deutlich“, zei hij. En bij Janine kun je het niet zelf corrigeren.

Alexander Bommes moest streng blijven. “Corrigieren is nicht”, aldus de Sportmoderator. En dus is het lijden te wijten aan de uiteindelijke uitkomst van een kleine affaire. Onder degenen die het bericht schreven: „Dat is schade, maar het is een slechte test.“