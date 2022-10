Clarence Thomas friert den Auftrag für Lindsey Graham ein, vor der Grand Jury in Georgia auszusagen, die die Wahlen 2020 untersucht

CNN

—



Richter Clarence Thomas hat am Montag zugestimmt, eine Anordnung eines Untergerichts vorübergehend einzufrieren, in der die Aussage des republikanischen Senators Lindsey Graham vor einer Sonderjury in der Region Atlanta gefordert wird, die die Bemühungen untersucht, die Präsidentschaftswahlen 2020 im Bundesstaat zu kippen.

Thomas hat allein gehandelt, weil er für das niedrigere Gericht zuständig ist, das die ursprüngliche Anordnung erlassen hat.

Der Umzug von Thomas ist ein Verwaltungsaufschub, der höchstwahrscheinlich am Montag verhängt wurde, um den Richtern des Obersten Gerichtshofs mehr Zeit zu geben, den Streit zu prüfen.

Das Gericht hat um eine Antwort der Georgia-Ermittler bis Donnerstag gebeten.

Die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Fani Willis, eine Demokratin, leitet eine spezielle Untersuchung der Grand Jury zu den Bemühungen von Donald Trump, die Ergebnisse der Wahlen 2020 in Georgia zu manipulieren. Sie hat angedeutet, dass sie Graham zu seinen Anrufen bei Wahlbeamten in Georgia nach der Wahl befragen möchte.

Der republikanische Senator von South Carolina argumentiert, dass solche Aussagen durch die Rede- oder Debattenklausel der Verfassung ausgeschlossen sind, die Gesetzgeber vor bestimmten Strafverfolgungsmaßnahmen für Verhaltensweisen im Zusammenhang mit ihren gesetzgeberischen Pflichten schützt.

Ein Sprecher von Fulton County lehnte es ab, sich zu Thomas ‚Schritt zu äußern, die Vorladung auszusetzen. CNN hat Vertreter für Graham erreicht.

Untere Gerichte hatten gesagt, dass, soweit Graham die Wahlbeamten von Georgia im Rahmen der Tatsachenermittlung für die Kongressbescheinigung des Sieges von Präsident Joe Biden anrief, dies nach der Verfassung außerhalb der Grenzen liegen könnte. Aber das 11. US-Berufungsgericht hatte gesagt, dass „Kommunikation und Koordination mit der Trump-Kampagne in Bezug auf ihre Bemühungen nach den Wahlen in Georgia, öffentliche Erklärungen zu den Wahlen 2020 und Bemühungen, die Wahlbeamten von Georgia zu ‚beschwatzen‘ oder ‚ermahnen‘“ sind nicht gesetzgeberische Aktivitäten, die durch die Rede- und Debattenklausel geschützt sind.“

Willis‘ Untersuchung sicherte kürzlich die Zeugenaussage der Grand Jury des ehemaligen republikanischen Senators von Georgia, Kelly Loeffler, und des ehemaligen Anwalts des Weißen Hauses, Pat Cipollone, berichtete CNN letzte Woche.

Die Untersuchung von Fulton County wurde mit dem Ziel gestartet, den einstündigen Telefonanruf des damaligen Präsidenten Trump mit dem Außenminister von Georgia, Brad Raffensperger, im Januar 2021 zu untersuchen, in dem der Wahlleiter gebeten wurde, die Stimmen zu „finden“, die Trump benötigt, um den Staat zu gewinnen. Die Untersuchung umfasst nun mehrere andere Aspekte der Machenschaften der Trump-Welt, um seinen Verlust in Georgia rückgängig zu machen, darunter Präsentationen über unbegründete Wahlbetrugsvorwürfe gegenüber staatlichen Gesetzgebern, das gefälschte Wahlprogramm, Versuche nicht autorisierter Personen, Zugang zu Wahlmaschinen in einem Landkreis in Georgia zu erhalten, und eine Kampagne von Drohungen und Belästigungen gegen untergeordnete Wahlhelfer, berichtete CNN.

Der Rechtsstreit darüber, ob Graham gezwungen werden kann, vor der speziellen Grand Jury auszusagen, spielt sich seit dem Sommer ab.

Graham wandte sich am Freitag an den Obersten Gerichtshof, um einzugreifen. Er teilte den Richtern vor Gericht mit, seine Telefonate mit georgischen Beamten bezögen sich auf die „bevorstehende Abstimmung über die Bestätigung der Wahl“ und weil er als Vorsitzender des Justizausschusses des Senats zu dieser Zeit mit der „Prüfung wahlbezogener Fragen“ beauftragt sei .“

Der Senator argumentierte jedoch auch gegenüber dem High Court, dass seine Motive für den Schutz, den die Verfassung dem Gesetzgeber für gesetzgeberisches Verhalten bietet, irrelevant seien.

„Der offensichtliche Verdacht des Bezirksgerichts und des Bezirksstaatsanwalts über die Motive ist unbegründet, aber selbst wenn man etwas anderes annimmt, wurde die Rede- oder Debattenklausel entwickelt, um genau diese Art von Prüfung zu verhindern“, schrieb er. Er fügte hinzu, dass ein untergeordnetes Gericht „auch falsch war zu glauben, dass alle anderen hypothetischen Fragestellungen zulässig wären“.

Steve Vladeck, Analyst am Obersten Gerichtshof von CNN und Professor an der University of Texas Law School, sagte, die Anordnung vom Montag bedeute nicht, dass Graham niemals vor der Grand Jury erscheinen werde.

„Diese Art von „Verwaltungsaufschub“ sagt nichts darüber aus, wie das Gesamtgericht oder sogar der Richter, der sie erlassen hat, wahrscheinlich abstimmen wird“, sagte Vladeck, als er einen kürzlichen, separaten Fall anmerkte, in dem eine Anordnung eines niedrigeren Gerichts vorliegt Richterin Sonia Sotomayor wurde schließlich nach einer kurzen Pause erlaubt, in Kraft zu treten, damit die Richter darüber nachdenken konnten.

„Die größere Frage ist, wie das gesamte Gericht entscheiden wird, und der heutige Beschluss sagt uns nichts über die Antwort“, fügte er hinzu.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.