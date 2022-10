Clare Crawley von Bachelor Nation neckt Traumhochzeit nach der Verlobung

Wenn es um die Hochzeitsplanung geht, Clare Crawley ist definitiv verlobt.

Weniger als eine Woche nach Annahme eines Vorschlags von Ryan Dawkins beim RiSE Festival in der Nähe von Las Vegas, Die Bachelorette Alaun stellt sich bereits vor, wie ihr Traumhochzeitstag aussehen wird.

„Ich habe das Gefühl, ich möchte eine sehr herzliche Hochzeit und eine sehr intime Hochzeit“, teilte Clare exklusiv mit E! Neuigkeiten bei DIRECTV’s Wives Night Out. „Dafür habe ich viele verschiedene Träume, aber wir werden sehen, was wirklich zum Tragen kommt.“

Außerdem hat Clare genug Zeit, um sich auf ihre bevorstehende Hochzeit vorzubereiten – oder doch? Zum Auftakt des BravoCon-Wochenendes in New York City drückte die 41-Jährige aus, wie aufgeregt sie sei, „Ja, ich will“ zu sagen.

„Ich glaube, ich werde nicht jünger“, scherzte sie. „Und ich weiß mit Sicherheit, dass er die Liebe meines Lebens ist. Und ob es in zwei Monaten oder in zwei Jahren ist, ich bin einfach glücklich, dass wir uns haben … Ihn in meinem Leben zu haben, war einfach der größte Segen .“