Bundesjustizminister und FDP-Mann Marco Buschmann will „Clan-Verbrechen gezielt ins Visier nehmen“

Bundesjustizminister Marco Buschmann nimmt es mit den Clans auf. Ihre kriminellen Aktivitäten müssen gestoppt werden. Und er hat bereits einige Ideen dafür.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat ein härteres Vorgehen gegen Clankriminalität in Deutschland gefordert. „Die Strafen geben schon einiges her. Wir müssen aber auch konkrete Verbrechen der Clans auf unkonventionelle Weise bekämpfen“, sagte Buschmann der „Bild am Sonntag“. Als Beispiel nannte er die Beschlagnahmung „der Statussymbole von Clanmitgliedern nach Straftaten, etwa deren Luxusautos, teuren Schmuck und Uhren“. Der Rechtsstaat müsse zeigen, „dass er Zähne hat“.

„Bekämpfung unkonventioneller“ Clankriminalität



Die Mittel dafür lägen in den Händen der Länder, sagte er FDP-Politiker. Wenn der Druck zunahm, würden auch die Clans nachgeben. „Die Polizei braucht weniger Kapazitäten an den Schaltern, dafür aber noch mehr auf der Straße“, sagte der Justizminister der Zeitung.

Aus Sicht des FDP-Politikers sollten Clanmitglieder mit Migrationshintergrund künftig schneller abgeschoben werden. „Ich bin dafür, dass unsere Abschiebekapazitäten in den Bundesländern vor allem für Kriminelle und Gefährliche genutzt werden“, sagte Buschmann. „Es ist grotesk, dass manche Menschen mit Festanstellung abgeschoben werden – und andererseits die Abschiebung von Straftätern scheitert. Darin müssen wir besser werden.“

