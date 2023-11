CJ McCollum medizinisches Update | NBA.com

Die New Orleans Pelicans gaben heute bekannt, dass bei Guard CJ McCollum nach einer medizinischen Bildgebung heute Morgen ein kleiner Pneumothorax in seiner rechten Lunge diagnostiziert wurde. In den nächsten 48 Stunden wird eine zusätzliche Untersuchung durchgeführt, um den Heilungsfortschritt festzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie nach der Prüfung.