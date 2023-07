Lübeck. „Alle für Kunst für alle“ heißt das Programm, mit dem Roncalli vom 3. bis 27. August in der Hansestadt gastiert.

Roncalli in Lübeck: Hier geht es zum Live-Stream

An dieser Stelle zeigen wir Ihnen den Livestream am Donnerstag zum Auftakt der Roncalli-Premiere in Lübeck.

Roncalli in Lübeck: Sechstes Gastspiel in der Hansestadt

Roncalli war bisher fünf Mal in Lübeck zu Gast, zuletzt 2019. Damals sowie 2017 und 2015 befand sich das Zirkuszelt auf dem Gelände vor der Holstentorhalle in unmittelbarer Nähe der Innenstadt. Bei den ersten Gastspielen des Zirkus in der Hansestadt 2008 und 2012 wurden die Shows noch auf dem Gelände an der ehemaligen Werftstraße hinter dem Gebäude der Industrie- und Handelskammer aufgeführt.

Karten für das Gastspiel sind unter anderem in der LN-Ticketwelt erhältlich.

