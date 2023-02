Voor Cindy Ngamba ligt haar grootste gevecht buiten de touwen.

Ze bokst internationaal voor het vluchtelingenteam van Fair Chance, maar haar droom is om GB te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen.

Ze moest vechten voor haar recht om in het VK te blijven en vecht om haar staatsburgerschap op te lossen zodat ze naar Groot-Brittannië kan boksen.

“Om de vluchtelingenstatus te krijgen, moest ik zoveel immigratieproblemen doorstaan, met het ministerie van Binnenlandse Zaken, ik werd door hen in een detentiekamp geplaatst, er waren zoveel gelegenheden dat ze probeerden me het VK uit te schoppen en probeerden me terug naar een land dat ik verliet toen ik heel jong was en ik ken niemand,” vertelde Ngamba Sky Sports.

Afbeelding:

Cindy Ngamba werkt als pads bij het English Institute of Sport in Sheffield (Foto: Andy Chubb/GB Boxing)





“Dus ik heb heel, heel moeilijke tijden doorgemaakt met immigratie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Als je het moeilijk hebt gehad om alleen de vluchtelingenstatus te krijgen, dan ben je eraan gewend.”

Het VK is Ngamba’s thuis sinds ze een jong kind was. Maar ondanks dat werd ze opgepakt en vastgehouden in een detentiekamp onder dreiging van deportatie naar Kameroen.

Dat gebeurde toen ze 17 was. Toen ze een van haar vaste afspraken bijwoonde bij een immigratiekantoor in Bolton, waar ze woont, merkte Ngamba plotseling een grote politiemacht om haar heen op.

“Ze vertelden me ‘je staat onder arrest’ en ik kon het niet geloven. Dus barstte ik in tranen uit en mijn broer werd ook gearresteerd”, zei ze. “We zijn gewoon verdwenen voor de nacht.

Afbeelding:

Cindy Ngamba is vluchteling maar werd met uitzetting bedreigd (Foto: Andy Chubb/GB Boxing)





“We werden helemaal naar Londen gebracht naar een detentiecentrum en ik bleef daar voor de nacht. Op dat moment dacht ik dat dit het einde was. Omdat ik mijn vader hier had, ik had mijn familie hier, ik had mijn broers en zussen hier.

“Ik leerde over het leven van zoveel mensen, sommige mensen zouden de volgende dag worden teruggestuurd, sommige mensen waren daar al zoveel jaren aan het wachten om teruggestuurd te worden of te wachten tot hun papieren waren gesorteerd. Over al deze dingen leren verhalen.

“Ik wist niet wat ik moest denken. Ik was gewoon blanco. Ik had gewoon medelijden met mezelf. Ik voelde me hulpeloos. Gelukkig lieten ze ons twee dagen later gaan.”

Ze moest worden vrijgelaten. Kameroen zou niet veilig zijn voor Ngamba. Mensenrechtengroepen hebben de toenemende vervolging van LGBTQ+-mensen in het land gedocumenteerd.

“Vanwege mijn seksualiteit,” legde ze uit. “In Kameroen is het illegaal om homo te zijn. Het is illegaal om enige vorm van seksualiteit te hebben in plaats van hetero, want je wordt vermoord en je wordt in de gevangenis gezet en je wordt gemarteld. Dus dat was een van de redenen waarom ik de vluchtelingenstatus kreeg. “

Afbeelding:

Cindy Ngamba met een van de coaches in de GB Boxing gym in Sheffield (Foto: Andy Chubb)





Ze heeft het document dat haar als vluchteling bevestigt, zodat ze kan reizen om haar boksen voort te zetten. Maar ze wacht nog steeds op staatsburgerschap, ondanks dat ze al sinds haar 10e in het VK woont.

“Ik kan me nauwelijks herinneren dat ik in Kameroen was”, zei Ngamba. “Ik was heel jong. Ik ging hier naar school, ik ging naar de universiteit, nu ga ik naar de universiteit, ik heb vrienden, ik heb mijn familie, iedereen, ik kan eigenlijk zeggen dat ik een Brits staatsburger ben.

“Ik spreek nog steeds met mijn leraren op school. Dit is mijn thuis. Als ik mensen vertel hoe lang ik in dit land ben, zijn ze allemaal zo geschrokken. je papieren in orde gemaakt?’

“Het is niet zo eenvoudig. Het lijkt misschien gemakkelijk als ik je vertel hoeveel jaar ik hier in het VK ben geweest, maar het is niet gemakkelijk. Het heeft allemaal te maken met immigratie, het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Afbeelding:

Cindy Ngamba’s droom is om voor Groot-Brittannië te boksen op een Olympische Spelen (Foto: Andy Chubb/GB Boxing)





“Ik moet gewoon een paar jaar wachten en bidden en er het beste van hopen. Hopelijk kunnen ze het voor me oplossen.”

Zonder Brits paspoort kan ze niet boksen voor GB. Maar ze traint mee met de Olympische ploeg in Sheffield en mag meedoen aan internationale wedstrijden voor het vluchtelingenteam van Fair Chance.

“Het is maar afwachten. Ik ben GB dankbaar, want zonder hen had het vluchtelingenteam me niet kunnen vinden om me de beurs te geven om me te helpen en rond te reizen en naar trainingskampen te gaan met GB. ,” ze zei.

Maar ze verlangt ernaar Groot-Brittannië te vertegenwoordigen, uiteindelijk op de Olympische Spelen.

“Ik vertel het aan iedereen en ik zeg jullie – ik wil kunnen strijden om GB. Dat is mijn droom”, zei ze.

“Om met mijn medaille op het podium te staan ​​en te zeggen dat ik heb gestreden voor mijn land, ik heb een medaille gewonnen voor mijn land. Dat is het mooiste wat er is.”

Afbeelding:

Cindy Ngamba pakt cruciale internationale overwinning (Foto: GB Boxing)





“Lauren (Price) en Karriss (Artingstall), Galal (Yafai), Frazer (Clarke), Ben (Whittaker), Pat (McCormack), ze deden het allemaal en ik keek naar ze en ik dacht: ‘Wauw, dat is zo cool’. ‘Dat wil ik ooit doen.’

“Dat is mijn droom. Ik hoef alleen maar hard te blijven werken.”

Voor de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar zou Ngamba een belangrijke medaillehoop zijn voor GB.

In eigen land boksen heeft Ngamba al iets heel zeldzaams bereikt. Ze is drievoudig nationaal Elite-kampioen, maar deed het buitengewoon in dalende volgorde.

Ngamba won haar eerste England Boxing Elite-titel bij licht-zwaargewicht, haar tweede bij midden en haar derde laatste bij licht-midden, 70 kg.

“Niemand heeft dat ooit gedaan, van hoog naar laag gegaan”, zei ze. “Het was een geweldig proces. Ik moest veel over mezelf leren.”

Eerder deze maand won ze een gouden medaille op het Bocskai-toernooi in Hongarije, een van de belangrijkste evenementen op het Europese circuit dat eerder werd gewonnen door olympische kampioenen zoals Anthony Joshua.

Afbeelding:

Cindy Ngamba staat bovenaan het podium in de Bocskai (Foto: GB Boxing)





“Het betekent veel voor me. Ik ben zo dankbaar. Er komen er nog veel meer”, zei ze. “Ik denk dat ik mijn plaats als internationale bokser heb verdiend. Ik moet nog veel leren, maar zelf heb ik het gevoel dat ik het verdien om daar te zijn en mijn harde werk zal zijn vruchten afwerpen.

“Lauren Price ging daarheen en ze won ook een medaille. Karriss en Galal en alle vorige GB-boksers zijn daarheen gegaan en hebben medailles gewonnen. Het was een grote, het was een geweldig evenement. Er waren ongeveer 450 atleten uit verschillende landen Iedereen is getest.

“Iedereen heeft alles gegeven, daar gaat het om.”

Ngamba’s doel blijft constant. “Ik waardeer wat ik heb. Ik kan uitgaan. Concurreren, trainen, doen waar ik het meest van hou, doen waar ik goed in ben, doen wat God mij als geschenk heeft gegeven”, zei ze.

Afbeelding:

Ngamba met het team van Groot-Brittannië in Hongarije (Foto: GB Boxing)





“Als ze mijn papieren niet kunnen repareren, ga ik in plaats daarvan naar de Olympische Spelen in het vluchtelingenteam. Ik moet me nog steeds kwalificeren zoals elke bokser ter wereld. (Maar) dat is plan B.”

Voorlopig blijft haar leven in het ongewisse. ‘Je zou kunnen zeggen op een manier die ik gewend ben,’ zei Ngamba. “Ik ben niet bang. Ik word niet bang. Ik maak me geen zorgen.

“Ik vertrouw op mezelf en ik ga daar gewoon naar binnen en ik doe mijn werk.”