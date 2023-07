Am Ende steht noch ein direktes Duell: Tadej Pogacar siegt auf der vorletzten Etappe der Tour de France gegen Jonas Vingegaard. Doch der Gesamtsieg ist dem Dänen sicher. Giulio Ciccone feiert das Bergtrikot, das in den letzten drei Jahren jeweils vom Gesamtsieger gewonnen wurde.

Tadej Pogacar feierte den versöhnlichen zweiten Etappensieg in den Armen seiner Teamkollegen, Jonas Vingegaard umarmte als designierter Gesamtsieger im Gelben Trikot seine Familie. Vor dem großen Finale in Paris ließen die Protagonisten der 110. Tour de France ihr packendes Duell noch einmal Revue passieren.

Auf der 20. und vorletzten Etappe über 133,5 Kilometer und sechs Anstiege nach Le Markstein in den Vogesen lieferten sich Pogacar und Vingegaard ein direktes Duell um den Etappensieg. Pogacar spielte seinen Schwung aus und schob sich auf den letzten Metern an Vingegaard vorbei. „Nach ein paar Tagen des Leidens habe ich endlich wieder zu mir selbst gefunden. Ich bin superglücklich“, sagte Pogacar.

Auch Vingegaard hatte allen Grund zur Freude: Der Däne steht kurz vor seinem zweiten Gesamtsieg bei der Frankreich-Rundfahrt. Der 26-Jährige verteidigte auf der letzten Bergetappe seinen komfortablen Vorsprung in der Gesamtwertung und wird am Sonntag im Gelben Trikot Paris erreichen. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten Pogacar beträgt 7:29 Minuten.

Pogacar wartete auf seine Chance

Auf dem Weg in die französische Hauptstadt steht Vingegaard vor der Tour d’honneur, bei der das Gelbe Trikot traditionell nicht mehr angegriffen wird. Für die Sprinter hingegen geht es im Finale auf den Champs-Élysées weiterhin um einen Prestigesieg. Das Bergtrikot sicherte sich unterdessen der Italiener Giulio Ciccone. Der 28-Jährige vom Team Lidl-Trek sammelte die letzten nötigen Punkte, um die Sonderwertung für den besten Kletterer einer Ausreißergruppe zu gewinnen. Pogacars Teamkollege Adam Yates (+ 10:56) gewann den Kampf um den dritten Platz auf dem Podium. Der Brite, der den Saisonauftakt in Bilbao gewonnen hatte und eine Zeit lang in Gelb unterwegs war, erzielte mit dem dritten Platz hinter Vingegaard und Pogacar sein bestes Gesamtergebnis bei der Frankreich-Rundfahrt.

Auch Publikumsliebling Thibaut Pinot verabschiedeten die Franzosen. Bereits am Samstagabend feierten die Fans den 33-Jährigen mit Sprechchören und Bengalos auf den Anstiegen, vor dem Start der Etappe vergoss FDJ-Teamchef Marc Madiot in einem Interview Tränen. Der ehemalige Tour-Dritte Pinot beendete seine Karriere zum Saisonende. Auf seiner letzten Bergetappe am Great Loop gehörte er zu den Ausreißern seiner Heimatregion. Pinot attackierte Petit Ballon am vorletzten Berg und ließ sich als Solist vom frenetischen Jubel der Fans mitreißen. Der Etappensieg und das filmische Ende seiner Tourneekarriere blieben ihm allerdings nicht vergönnt.

Maßgeblichen Anteil daran hatte das Favoritenfeld um Vingegaard und Pogacar, das den Abstand zur Spitzengruppe kontrollierte. Beim letzten Anstieg, dem Col du Platzerwasel, verschmolz die stark reduzierte Gruppe mit Pinot. Zuvor hatte Pogacar erneut angegriffen, doch wie so oft im bisherigen Verlauf der Tour konnte der Slowene seinen Rivalen Vingegaard nicht abschütteln. Pogacar lauerte im Endspurt auf seine Chance und nutzte sie.