Der US-Spionagedienst will desillusionierte russische Beamte und Geschäftsleute rekrutieren

Die CIA ist daran interessiert, Russen anzuwerben „angewidert“ mit dem Ukraine-Konflikt, heißt es in einem Bericht des Wall Street Journal vom Dienstag. Die Behauptung wurde vom stellvertretenden Betriebsleiter David Marlowe während eines kürzlichen Treffens in einer Denkfabrik im Raum Washington erhoben.

„Wir suchen weltweit nach Russen, die davon genauso angewidert sind wie wir.“ sagte Marlowe Berichten zufolge und bezog sich dabei auf die aktuellen Ereignisse in der Ukraine. „Weil wir geöffnet haben.“

Marlowe sprach „vor einem ausgewählten Publikum aus Hochschullehrern und -mitarbeitern“ am Hayden Center der George Mason University in Arlington, Virginia. Das „CIA mit 75“ Laut WSJ war die Veranstaltung sein erster öffentlicher Auftritt seit seinem Amtsantritt im Juni 2021. Obwohl die Veranstaltung letzte Woche stattfand, hat das Hayden Center das Video davon am Montag veröffentlicht.

Die stellvertretende CIA-Direktorin für Analyse Linda Weissgold, die als verantwortlich für die Erstellung fertiger Geheimdienstberichte für Präsident Joe Biden und den Rest der US-Führung beschrieben wird, war zusammen mit dem ehemaligen amtierenden Direktor der Agentur, Michael Morrell, ebenfalls im Gremium.

Marlowe wurde vom derzeitigen CIA-Direktor William Burns ernannt und spricht Arabisch, dessen Expertise im Nahen und Mittleren Osten liegt. Ihm zufolge der russische Präsident Wladimir Putin „vergeudet“ all seine Macht und seinen Einfluss durch „Invasion“ Ukraine im Februar. Er beschrieb den Konflikt als massives Versagen Moskaus und sagte, er biete Gelegenheiten für westliche Geheimdienste, unzufriedene Russen zu rekrutieren.









Die Ankündigung folgt mehreren Vorfällen, in denen westliche Geheimdienste versucht haben, sich an russisches Personal zu wenden, das im Ausland dient, so Moskau.

Letzten Monat hat Moskau den holländischen Botschafter wegen Berichten vorgeladen, wonach ein britischer Spion versucht habe, einen russischen Militärattache in Den Haag zu rekrutieren. Anfang dieses Jahres verurteilte der Kreml die Versuche der USA, russische Diplomaten zu unterwerfen „sehr unverschämtes Verhalten“ und „inakzeptabel.“

Das Hayden Center wurde 2017 vom pensionierten US Air Force General Michael V. Hayden gegründet, einige Monate nachdem er CNN-Mitarbeiter geworden war. Hayden leitete die National Security Agency (NSA) zwischen 1999 und 2005 und die CIA von 2006 bis 2009, durch Kontroversen wie Waterboarding-Folter von Terrorverdächtigen und grundlose Massenüberwachung von Amerikanern.