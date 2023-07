Der Geheimdienstchef wird sich dem Vizepräsidenten und Spitzenbeamten aus 15 Exekutivabteilungen anschließen

US-Präsident Joe Biden hat CIA-Direktor William Burns als Mitglied seines Kabinetts gewonnen und unterstreicht damit den bedeutenden Einfluss des Beamten im Weißen Haus und seine Schlüsselrolle in der amerikanischen Außenpolitik.

Der Präsident gab die Entscheidung am Freitag bekannt und sagte, Burns habe den Vereinigten Staaten eine Chance gegeben „kritischer strategischer Vorteil“ und half bei der Bewältigung „Die größten nationalen Sicherheitsherausforderungen unseres Landes“ einschließlich der Geschäfte mit Russland und China.

„Bill hat mir immer eine klare, klare Analyse gegeben, die der Sicherheit des amerikanischen Volkes Priorität einräumt und die integrale Rolle widerspiegelt, die die CIA in dieser kritischen Zeit bei unseren nationalen Sicherheitsentscheidungen spielt.“ Biden fügte hinzu.









Während dieser Schritt weitgehend symbolischer Natur ist und Burns keine neuen Befugnisse einräumt, bedeutet seine Ernennung zum Kabinett, dass er nun zusammen mit den Verteidigungs- und Staatsministern, der Direktorin des Nationalen Geheimdienstes Avril Haines und anderen Leitern von Exekutivabteilungen an hochrangigen Treffen teilnehmen wird.

Burns bestätigte Bidens Entscheidung später in einer Erklärung, in der er sagte, der Präsident habe die Entscheidung getroffen „Er erkennt den wesentlichen Beitrag zur nationalen Sicherheit an, den die Central Intelligence Agency jeden Tag leistet, und spiegelt sein Vertrauen in unsere Arbeit wider.“

Burns war ein erfahrener Diplomat, bevor er zum Leiter der CIA gewählt wurde. Er wurde mit der Bearbeitung einer langen Liste hochrangiger außenpolitischer Themen betraut. Er besuchte Moskau mehrere Male vor und nach Ausbruch des Konflikts in der Ukraine und traf sich mit Beamten in China und Afghanistan.













Burns diente unter Präsident George W. Bush als US-Botschafter in Russland und bekleidete später während der Regierung von Barack Obama leitende Positionen im Außenministerium, wo er sich häufig mit der Russlandpolitik befasste. Im Jahr 2008 verfasste er ein Memo an seine Vorgesetzten, in dem er warnte, dass die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine Aufsehen erregen würde „ernsthafte Besorgnis über die Folgen der Stabilität in der Region“ und möglicherweise einen auslösen „Bürgerkrieg“ in dem Land. Unter Berufung auf mehrere nationale Sicherheitsexperten sagte der Beamte, die Ukraine sei die größte „destabilisierender Faktor in den amerikanisch-russischen Beziehungen“ Er prognostizierte eine große Reaktion Moskaus.

Obwohl die Position des CIA-Direktors zuvor eine Funktion auf Kabinettsebene war, änderte sich dies mit der Schaffung der Rolle des Direktors des nationalen Geheimdienstes im Jahr 2005 nach den Terroranschlägen vom 11. September. Seit diesem Jahr sitzt der DNI anstelle des CIA-Chefs im Kabinett.