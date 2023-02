Chromebooks Zijn geweldig voor veel dingen en ze zijn over het algemeen minder duur dan Windows-laptops En Apple MacBooks. Maar voordat u zich erop stort, moet u eerst een belangrijke datum controleren: de vervaldatum van een Chromebook, ook wel de vervaldatum voor automatische updates genoemd.

Chromebooks beheren updates automatisch, zodat ze altijd over de nieuwste functies beschikken, waaronder beveiligingsupdates. Maar omdat Google de ondersteuning van ChromeOS en browserfuncties slechts zo lang kan garanderen op niet-Google-hardware, heeft elk apparaat momenteel een datum waarop het geen updates meer ontvangt: de AUE-datum.

Als u geïnteresseerd bent in een bepaald model met een ongelooflijk lage prijs, kunt u het beste de AUE-datum weten voordat u koopt. (Het is ook een goed idee om dit te doen als u een gebruikte Chromebook koopt of een weinig gebruikte Chromebook doorgeeft aan een vriend of familielid.) Het goede nieuws is dat Google het uiterst eenvoudig maakt om de datum van een Chromebook te achterhalen. .

Hoe u een AUE kunt controleren voordat u koopt

Screenshot door Josh Goldman/CNET



De AUE-datum voor elke Chromebook ophalen is net zo eenvoudig als het vinden van de naam op een lijst. Google houdt een volledige lijst met AUE-datums bij voor alle modellen. Ga gewoon naar de lijst, zoek het merk van uw Chromebook of degene die u wilt kopen of geef deze door. Klik op het merk en de modellijst zal naar beneden vallen met de AUE-datum.

Volgens de beleidspagina publiceert Google de AUE-datum van een model na de release, dus u moet altijd een specifieke Chromebook kunnen vinden voordat u een aankoopbeslissing neemt.

Lees verder: Beste Chromebook 2023: 8 opties voor elk budget

Uw AUE controleren op uw Chromebook

Screenshot door Josh Goldman/CNET



Heb je al een Chromebook en wil je weten hoe lang je hebt voor updates? U kunt uw model controleren op de Google-lijst die ik hierboven heb genoteerd of u kunt het rechtstreeks op uw Chromebook vinden. Er zijn verschillende manieren om bij de informatie te komen, maar in wezen moet je in het instellingenmenu duiken om het te vinden.

Open het instellingenmenu van uw Chromebook door op de tijd rechtsonder in uw scherm te klikken en vervolgens op het tandwielpictogram Instellingen te klikken. Onderaan het linkernavigatievenster (mogelijk moet u op de drie balken linksboven klikken om het paneel te openen), ziet u Over ChromeOS. Klik daarop, en dan verder Aanvullende details. Daar vind je je AUE-datum.

Nu u echter weet dat het zich in het gedeelte Over ChromeOS bevindt, kunt u er ook op uw Chromebook naar zoeken en er meteen naartoe gaan. Druk op de zoektoets, ervan uitgaande dat u dat niet hebt gedaan veranderde het om te functioneren als een Caps Lock-toetsen zoek naar ‘Over ChromeOS’. U kunt ook met twee vingers omhoog vegen vanaf de onderkant van uw scherm om een ​​zoekbalk weer te geven, of er is een zoekpictogram in de rechterbovenhoek van het instellingenmenu dat u kunt gebruiken. Zoals ik al zei, er zijn verschillende manieren om bij de info te komen.

Wat gebeurt er als een Chromebook zijn AUE bereikt?

Zodra uw AUE-datum is bereikt, ontvangt de Chromebook momenteel geen software-updates meer van Google. Deze omvatten beveiligingsupdates, bugfixes en nieuwe functies. En zonder die updates werken zaken als apps en browserextensies mogelijk niet meer goed. Dus hoewel u een Chromebook na de AUE-datum nog steeds kunt gebruiken, zal het nut ervan verslechteren.

Een deel van het probleem is dat de ChromeOS- en Chrome-browser nauw met elkaar verbonden zijn. Op dit moment betekent dit dat het niet krijgen van een ChromeOS-update ook betekent dat je geen browserupdate krijgt. Google lijkt echter aan het werk te zijn om de twee te scheiden. Als de twee gescheiden zijn, mis je misschien nieuwe OS-functies, maar de Chrome-browser blijft up-to-date. Google-CEO Sundar Pichai heeft in maart misschien zelfs op deze scheiding gezinspeeld in een tweet.

Google werkt ook aan het verlengen van deze data en kondigde vanaf november 2020 aan dat nieuwe modellen een langere levensduur zouden hebben, wat ruwweg neerkomt op zeven tot acht jaar of langer. De datum varieert echter van apparaat tot apparaat en wordt niet bepaald door wanneer het apparaat is uitgebracht of wanneer u het hebt gekocht.