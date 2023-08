Laut Dunk zeigt Chrome Erweiterungen, die in diese Kategorien fallen, im Abschnitt „Sicherheitsüberprüfung“ im Abschnitt „Datenschutz und Sicherheit“ der Chrome-Einstellungen an. „Wenn ein Benutzer auf ‚Überprüfen‘ klickt, wird er zu seinen Erweiterungen weitergeleitet und hat die Wahl, entweder die Erweiterung zu entfernen oder die Warnung auszublenden, wenn er die Erweiterung installiert behalten möchte“, erklärt Dunk. „Wie in früheren Versionen von Chrome werden als Malware markierte Erweiterungen automatisch deaktiviert.“

Das ist nicht das einzige sicherheitsrelevante Update, das Google am Mittwoch für Chrome besprochen hat. Das Unternehmen wird alle http://-URLs automatisch auf https:// aktualisieren, die sicherere Version von HTTP, die Ihren Datenverkehr verschlüsselt, „selbst wenn Sie auf einen Link klicken, der explizit http:// deklariert“, so a separater Blogbeitrag. Google gibt an, dass es erkennt, wenn die versuchten Upgrades nicht funktionieren. In diesem Fall greift Chrome auf http:// zurück. Google „experimentiert“ mit der Änderung in Chrome 115 (Chrome 116 ist die aktuelle stabile Version). Das Unternehmen plant, es „bald“ allen zur Verfügung zu stellen.