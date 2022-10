Christopher Columbus ist das Ziel in Stephen Graham Jones‘ „Earthdivers“

„Earthdivers“-Autor Stephen Graham Jones auf der New York Comic Con am 7. Oktober 2022.

NEW YORK – Schon in der vierten Klasse hielt Stephen Graham Jones die Heldengeschichte von Christoph Kolumbus für einen Scherz.

„Du meinst den Kerl, der unser ganzes Land gestohlen und unsere Leute getötet und uns zu Sklaven gemacht hat?“ sagte Jones, Autor des von der New York Times meistverkauften übernatürlichen Thrillers „The Only Good Indians“ und Mitglied des indianischen Stammes der Blackfeet. „Das ist ein Held?“

Etwa 40 Jahre später hat Jones diese jugendliche Verwirrung und Wut über Kolumbus in eine neue Comicserie namens „Earthdivers“ kanalisiert, in der es um eine blutige Zeitreise in das Jahr 1492 geht. Die erste Ausgabe, die letzte Woche veröffentlicht wurde, ist bereits erschienen eine zweite Auflage aufgrund starker Nachfrage, Das teilte der Verlag IDW am Sonntag mit. Die nächste Ausgabe ist Anfang November fällig, und eine Fernsehserie ist in Entwicklung bei einer Disney-Einheit.

Die Prämisse: Wir schreiben das Jahr 2112, die Erde ist eine ökologische Ruine, die Superreichen sind vom Planeten geflohen, und eine Gruppe amerikanischer Ureinwohner entdeckt eine Höhle in der Wüste, durch die sie durch die Zeit reisen können. Sie schicken einen Abgesandten in die Vergangenheit mit dem Ziel, den Mann zu töten, den sie als Wurzel ihrer Probleme ansehen – Columbus.

„Ich bin nicht schlau genug, um eine Zeitreisemaschine zu erfinden, aber ich kann eine Erzählung erfinden“, sagte Jones, der in Boulder, Colorado, lebt, wo er College-Kurse zu kreativem Schreiben, Film und, ja, Comics unterrichtet.

Trotz des provokativen Materials und des Veröffentlichungsdatums – Tage vor dem Tag der indigenen Völker in den Vereinigten Staaten, der von vielen immer noch als Columbus Day gefeiert wird – sagte Jones, er habe keinen Widerstand gegen „Earthdivers“ erhalten, nicht einmal von Möchtegern-Silvio Dante Typen. (Eine Folge von „The Sopranos“ aus dem Jahr 2002 zeigte Mitglieder der italienischen Verbrecherfamilie, die gegen amerikanische Ureinwohner kämpften, die gegen den Columbus Day protestierten.)

„Ich habe nur Unterstützung bekommen und die Leute waren sich einig, dass wir, wenn wir könnten, zurückgehen und Columbus ausschalten sollten“, sagte Jones in einem Interview am Freitag auf der New York Comic Con.

Aber so einfach ist es in „Earthdivers“ nicht. Wie in anderen Zeitreise-Sagas, wie Ray Bradburys Kurzgeschichte „A Sound of Thunder“, in der Großwildjäger die Zukunft verändern, indem sie sich mit prähistorischem Leben anlegen, und Stephen Kings Türstopper-Roman „11/22/63“, in dem die Protagonist versucht, die Ermordung von JFK zu verhindern, ist die Mission im Comic leichter geplant als getan. Die Hauptfigur Tad trifft blutige Entscheidungen über Leben und Tod, während er mit der Nina, der Pinta und der Santa Maria in Richtung Neue Welt segelt. Am Ende der ersten Ausgabe befürchtet Tad, dass er ein Monster wird.